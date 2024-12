Angelina Jolie: “Mia madre era gentile e calorosa, ho realizzato il suo sogno”

Fonte: IPA Angelina Jolie

Angelina Jolie nei panni di Maria Callas. Due donne con tanto in comune, a cominciare dalla passione per il proprio lavoro, centrale nella vita di entrambe, ma anche con punti discordanti. Tra questi senza dubbio c’è il rapporto con la madre, come la stessa attrice ha raccontato in un’intervista: per la Jolie, Marcheline Bertrand non è stata soltanto la donna che le ha donato la vita, ma anche la sua più fidata confidente nonché fonte di ispirazione.

Angelina Jolie e il rapporto con la madre

Spesso l’iconica attrice ha parlato della madre, di un rapporto speciale che l’ha molto influenzata nel corso della vita, anche professionalmente parlando. Marcheline Bertrand era una grande appassionata di arte, amava la recitazione e tutto ciò che vi ruotava attorno ed è proprio grazie a lei che Angelina Jolie si è avvicinata a questo mondo. Quello che, alla fine, è diventato parte centrale della sua vita.

La riflessione sul rapporto con la madre nasce spontaneamente parlando di Maria Callas, personaggio a cui ha dato vita nel film diretto da Pablo Larraín in uscita a gennaio. Parlando della “dittatura della perfezione” di cui la soprano è stata in qualche modo vittima, Jolie ha sottolineato come “non abbia mai sentito di essere abbastanza”, vivendo “sotto una pressione dolorosa”. Per lei è stato molto diverso, come ha detto al Corriere della Sera: “Lei ed io siamo state cresciute in modo molto diverso. Io ho avuto la fortuna di avere una madre che mi ha allevato facendomi sentire che, anche se non fossi stata perfetta in qualcosa, mi avrebbe amata lo stesso, con tutti i miei difetti. Mia madre era gentile e calorosa”.

Una donna speciale che è stata la sua più grande confidente, la primissima persona a cui rivolgersi per qualsiasi dubbio, anche dal punto di vista professionale. Bertrand, d’altronde, avrebbe voluto raggiungere il grande successo come attrice: “Non era tanto un mio sogno, quanto il suo, qualcosa che non era riuscita a realizzare. Sa, a 25 anni era divorziata con due bambini piccoli. E così ha adattato la sua vita. Amava trascorrere molto tempo con me, a parlarmi di teatro, a portarmi a vedere opere, a conversare sul processo creativo. Mia madre aveva studiato con Lee Strasberg ed era un’artista meravigliosa, che però non ha mai avuto la possibilità di vivere una vita da artista”.

Angelina Jolie ha realizzato il suo sogno, che era lo stesso della madre. È a lei che ha dedicato la sua carriera, voleva “renderla felice”: “Era come se respirasse attraverso di me e lei era semplicemente felice di vedermi. Credeva che vivere come artista fosse una delle vite migliori che si potessero avere, vivere di creatività”.

Chi era Marcheline Bertrand

Quando Marcheline Bertrand è scomparsa a causa di un cancro al seno e alle ovaie, Angelina Jolie aveva soltanto 31 anni. La madre ha potuto godere dei suoi esordi, vedendola brillare come la stella che merita di essere. Non avrebbe potuto desiderare di meglio per la figlia, che da lei non ha ereditato soltanto la bellezza magnetica ma anche la passione per la recitazione, il teatro, il cinema.

La Bertrand è stata una modella ma anche attrice al cinema e in TV, seppur per poco tempo. Come ha ricordato la Jolie nell’intervista, presto ha accantonato la sua carriera per dedicarsi ai figli (Angelina ha un fratello, James Haven), entrambi nati dall’amore con John Voight. Non ha continuato a recitare, ma si è sempre battuta con forza per i diritti delle donne e per altre cause importanti, altra cosa che la figlia ha ereditato e ha fatto propria.