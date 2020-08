Chi è Andrea Pittorino, l’attore 17enne amico di Asia Argento

editato in: da

Asia Argento, la nuova vita comincia dallo sport

Andrea Pittorino è l’attore 17enne paparazzato in compagnia di Asia Argento. Classe 2002, l’artista compirà 18 anni il prossimo 5 settembre e lavora da diverso tempo nel mondo del cinema. Proprio sul set è avvenuto l’incontro con Asia, che l’ha diretto nel film Incompresa dove interpretava Adriano.

Talentuoso e già piuttosto famoso nonostante la giovane età, Pittorino ha preso parte a diverse serie tv. A soli 4 anni è entrato nel cast di Un ciclone in famiglia, show diretto da Carlo Vanzina, vestendo i panni di Ambrogino. Nel 2008 ha recitato nella serie Mogli a pezzi, ma l’abbiamo visto anche in Le segretarie del sesto, Dov’è mia figlia, Don Matteo, Il tredicesimo apostolo, Le tre rose di Eva e Squadra Antimafia – Il ritorno del boss. Andrea è stato fra gli attori di L’Aquila – Grandi speranze e ha recitato anche sul grande schermo. Gabriele Muccino, ad esempio, l’ha scelto per recitare in Gli anni più belli interpretando il ruolo di Paolo Incoronato. Non solo, Andrea è stato anche uno fra i concorrenti di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, dove ha ballato con Aurora Cappellini.

Nelle immagini pubblicate dal settimanale Oggi e scattate all’aeroporto di Fiumicino, Asia appare serena. L’attrice e regista sta cercando di lasciarsi alle spalle un periodo difficile segnato da tragedie e scandali. Prima le accuse contro Harvey Weinstein e il movimento MeToo di cui è diventata un simbolo, poi la morte di Anthony Bourdain, suo compagno e famoso chef, infine lo scandalo causato dalle dichiarazioni di Jimmy Bennett e l’addio a X Factor.

Dopo il successo di Pechino Express e un progetto fashion con la figlia Anna Lou Castoldi, oggi Asia è pronta a gettarsi in nuove avventure lavorative. Il suo cuore da un po’ di tempo è libero. Lontana da Morgan, che per anni è stato il suo grande amore, e archiviata la relazione con Michele Civetta, da cui ha avuto il secondogenito Nicola, la Argento ha vissuto un’intensa love story con Bourdain e un flirt, durato solo poche settimane, con Fabrizio Corona.