Amici di Maria De Filippi, quando inizierà il serale

L’attesa è finita e presto arriverà il tanto sospirato serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent è giunto alla sua ultima fase, con ballerini e cantanti pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria finale. Chi si aggiudicherà il primo premio conquistato lo scorso anno da Alberto Urso?

Questa edizione dello show di Maria De Filippi è stata molto movimentata sin dalle sue prime fasi. Fra i personaggi più discussi Javier, il ballerino ribelle che ha insultato la produzione, ma che è stato perdonato da professori e professionisti. A dividere il pubblico anche Nicolai, danzatore classico molto apprezzato dalla Celentano, ma con un carattere difficile.

Fra le novità di questa edizione numero 19 ci sarà soprattutto il giorno della messa in onda. Per la prima volta infatti Amici verrà trasmesso il venerdì e con largo anticipo. La prima puntata è prevista per il 28 febbraio alle 21.25 su Canale Cinque. Sino ad oggi sono ben dieci gli allievi dello show di Maria De Filippi che hanno diritto all’accesso al serale, ma restano da assegnare ancora ben tre maglie verdi fra i concorrenti della classe. Fra i cantanti promossi ci sono Nyv, Giulia e Gaia, mentre per i ballerini spiccano i nomi di Nicolai, Valentin, Javier e Talisa.

I direttori artistici che guideranno la squadra Blu e quella Bianca non sono ancora stati svelati, mentre i professori sono pronti a fare la loro parte, regalando ancora una volta un grande show ai telespettatori. Nell’ultima puntata di Amici, Maria De Filippi aveva scelto di portare in studio alcuni ex protagonisti della trasmissione.

Fra loro Enrico Nigiotti, star dell’edizione che decretò il successo di Emma Marrone e Stefano De Martino. Il cantante, reduce da Sanremo 2020, si era trovato dieci anni dopo faccia a faccia con Elena D’Amario, ballerina ed ex fidanzata per cui rinunciò alla sfida del serale.