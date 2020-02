Amici, tensione tra gli allievi della scuola. E Javier fa pace con la Celentano

editato in: da

Continua la corsa verso il serale di Amici: gli allievi della scuola sono sempre più agguerriti perché sono state già conquistate quattro delle dieci maglie verdi per accedere alla fase successiva del programma.

Nyv, Valentin, Giulia e Nicolai sono ufficialmente ammessi al serale, visto che nelle scorse settimane hanno superato l’esame di passaggio: dimostrando il loro talento a giudici e professori si sono guadagnati l’ambitissimo posto.

Ovviamente tra i ragazzi rimasti c’è molta tensione e non mancano gli scontri: nella squadra di Giulia sono sorti dei problemi durante la settimana per decidere gli schieramenti in puntata, in particolare con Devil Angelo che si reputa perfettamente in grado di conquistare la maglia.

Alla proposta di Rudy Zerbi di fargli sostenere direttamente l’esame per accedere al serale – con la clausola che se anche un solo giudice dovesse bocciarlo dovrebbe andare direttamente a casa – il cantante decide di rimanere sulla sua sedia. Il professore lo incalza, accusandolo di aver paura, ma Devil Angelo sostiene che la sua è solo voglia di cercare di trarre il massimo da questa esperienza.

Nella sfida tra le squadre di Giulia e Gaia vince quest’ultima. È proprio la cantante che viene chiamata da Maria De Filippi per ottenere il posto al serale: dopo il consueto esame anche lei ottiene la maglia verde, ricevendo complimenti da tutti i giudici.

A sostenere l’esame per il serale anche Javier: il ballerino, che ha avuto un percorso turbolento nella scuola di Amici, tra liti con i professori, scontri con i suoi compagni, un’espulsione evitata, riesce a guadagnarsi, grazie al suo innegabile talento, la maglia. E la professoressa Pettinelli sottolinea proprio questo concetto:

Nonostante siamo stati criticati per aver tenuto Javier dentro la scuola, oggi questo esame dimostra che c’è un talento che comunque va premiato, e che gli allievi dal carattere difficile non vanno mai abbandonati.

Javier dopo queste parole abbraccia la Pettinelli e a sorpresa anche Alessandra Celentano, la professoressa con cui il ballerino ha avuto sicuramente più scontri durante i suoi mesi nella scuola. Tra i ringraziamenti a tutti i docenti indossa la felpa verde, tra la commozione e gli applausi di tutto lo studio.

Poi tocca all’eliminazione di Devil Angelo, che va via tra le lacrime dei compagni. A fine puntata i professori sono chiamati ad assegnare una maglia verde ad un allievo meritevole secondo il loro giudizio. Chi sarà il prossimo ammesso?