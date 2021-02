Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dal 22 al 28 febbraio

editato in: da

Amici 2020, i concorrenti dello show di Maria De Filippi

Il serale è sempre più vicino e i ragazzi devono tenersi stretta la loro felpa dorata. La scuola sottopone cantanti e ballerini a nuove prove con giurati speciali per valutare al meglio la loro preparazione. La produzione, nel frattempo, mette in atto una sanzione disciplinare, a causa della scarsa igiene e del disordine in casetta.

Amici 2021, la classifica parziale delle radio

Nella puntata del 23 febbraio, Maria mostra ai ragazzi le classifiche parziali delle Radio: RTL 102.5, Radio Zeta, Radio Italia, RDS. Tancredi conquista il primo posto, seguito da Enula e Sangiovanni, tranne su Radio Italia che vede Deddy in testa e secondo Aka7even. All’ultimo posto su RDS e RTL 102.5 e Radio Zeta, appaiono rispettivamente Raffaele e Esa.

I cantanti sono in crisi: nonostante Tancredi abbia conquistato la prima posizione, non si sente all’altezza di eseguire le cover e si lascia prendere dal panico per il serale, mentre Raffaele e Gaia si sentono penalizzati perché, oltre le loro indiscutibili doti canore, non riescono a dimostrare il loro valore come interpreti ed emozionare i prof (in particolare Rudy) e il pubblico.

Amici 2021, le votazioni di Linus

Dopo aver visto le classifiche parziali delle radio, i cantanti vengono sottoposti ad una nuova prova. Il 24 febbraio, la De Filippi si collega con Linus, il quale giudicherà gli studenti che si esibiranno uno ad uno. Ogni alunno ha la possibilità di scegliere uno dei brani studiati, durante la permanenza nella scuola.

Il noto DJ esprime il suo giudizio sui giovani artisti: a pari merito Ibla ed Enula si piazzano in pole position con un bel 9, seguite da Sangiovanni, Raffaele e Gaia che ottengono un 8, terzi Leonardo, Esa, Deddy e Aka7even con un 7, ultimo Tancredi con 5.

Quest’ultimo è molto deluso dal risultato, poiché prima di entrare in studio, non è riuscito a gestire la sua emotività e ha avuto un attacco d’ansia che ha compromesso la sua performance. Dopo le votazioni di Linus, Tancredi si confida con Enula e le confessa che non sa se riuscirà a superare le sue insicurezze e arrivare al serale.

Amici 2021, giuria d’eccezione per i ballerini

Anche i ballerini vengono sottoposti ad una nuova verifica: in studio, una giuria d’eccezione valuterà le loro esibizioni. Ogni studente, potrà, analogamente ai cantanti, affrontare la prova, scegliendo una delle coreografie studiate con i coach. Gli esperti interpellati da Maria sono: Garrison Rochelle, ex docente nelle scorse edizioni del programma, Francesca Bernardini ed Emanuel Lo.

I giurati stilano una classifica che vede Samuele al primo posto con 8.75, Giulia al secondo con 8.5, Tommaso e Alessandro terzi, a pari merito con 8.33, Rosa quarta con 7.5, seguita da Serena con 6.75 e Martina 5.66.

Gli esperti ritengono che l’ultima classificata, Martina, non abbia fatto progressi rispetto all’inizio della scuola, tesi avvalorata dalla scelta della coreografia. La ballerina, infatti, si è esibita con il pezzo di latino presentato ai casting, dimostrando di essere rimasta ferma nel suo percorso.

A sorpresa, i giurati, valutano positivamente Rosa mentre ritengono che Serena, allieva voluta dalla Celentano, non abbia una sufficiente capacità interpretativa ed espressività.

Dopo i risultati della classifica, Martina si rimette in discussione; l’allieva, al momento ha la maglia sospesa e ha perso la giusta motivazione, sente il peso dei giudizi negativi espressi sui social ed è convinta di non piacere né ai professori né al pubblico. Inoltre, sente di non avere un’identità: presentatasi come ballerina di latino, si è poi cimentata nel musical con le coreografia della sua prof Lorella e questo non le ha permesso di evolvere nel suo stile.

La ragazza si confronta con la sua insegnante, Maria e i suoi compagni, ma non riesce a ritrovare la grinta giusta per mettersi nuovamente al lavoro, riconquistare la felpa e proseguire la sua corsa al serale.

Amici 2021, nuovo provvedimento disciplinare

Nella puntata del 25 febbraio, la produzione richiede l’attenzione di tutti gli studenti e mostra loro un filmato: le immagini sono raccapriccianti, la casetta è nel totale caos, abiti dappertutto, cassetti in disordine, piatti sporchi. A causa della situazione igienica precaria, la produzione si vede costretta a chiedere ai ragazzi di fare i nomi dei tre compagni che ritengono maggiormente responsabili del disordine.

Escludendo Enula che ha deciso di non votare nessuno se non se stessa, Aka7even, Ibla e Alessandro risultano i più votati della classe e, pertanto, subiranno un provvedimento disciplinare molto severo: la sospensione della maglia e delle lezioni per una settimana, e il divieto di esibirsi durante la puntata di sabato. Anche Enula che non ha espresso il voto, subirà la stessa sanzione.

Alessandro ritiene ingiusta la votazione dei compagni e si confronta con la Cuccarini che si mostra molto arrabbiata con il suo allievo. Visto il disaccordo dei ragazzi sulle scelte fatte, la produzione offre loro la possibilità di tornare sui loro passi, proponendo un’alternativa: punire indistintamente tutti gli allievi, negando loro il diritto di preparare la performance del sabato con un coach. Se i ragazzi accettano di preparare da soli i loro numeri, la sospensione delle maglie dei loro compagni sarà annullata.

Gli studenti votano nuovamente a favore o contro la proposta della produzione ma la decisione resta invariata: Alessandro, Ibla, Aka7even ed Enula sono sospesi.

Amici 2021, la scelta di Rudy e la crisi di Sangiovanni

Dopo il provvedimento disciplinare, dovuto al disordine in casa, interviene Rudy che interpella i ragazzi. Il prof decide di sospendere le felpe dei suoi tre allievi, Sangiovanni, Leonardo e Deddy. Zerbi fa irruzione in collegamento nella stanza di Sangiovanni e lo rimprovera per il disordine. Dopodiché fa notare ai suoi cantanti che, nell’ultimo mese, non hanno seguito le lezioni in palestra. Pertanto, ritiene giusto sanzionarli.

Sangiovanni reagisce male alla punizione di Rudy e, in un impeto di rabbia, prepara la sua valigia perché vuole lasciare il programma. La De Filippi parla con il ragazzo per capire le sue motivazioni e spiegargli quelle di Zerbi.

Il cantante ritiene che le attività che non riguardino il canto siano irrilevanti perché lui è nella scuola per fare la sua musica e, quindi, non accetta il provvedimento del suo coach. Maria gli spiega che Amici è una scuola con un programma ben preciso di lezioni, in cui la disciplina e il rispetto sono fondamentali.

Amici 2021, puntata di sabato 27 febbraio

La puntata si apre con un ospite musicale: B3N con il suo pezzo Finché le stelle non brillano. Maria chiede a Tommaso che è solito divertirsi ad impersonare i prof, di presentare lui il cantante, provando ad imitarla. Dopo questo momento giocoso, iniziano le prove degli allievi, esclusi quelli sanzionati dal provvedimento: Tancredi è il primo ad esibirsi per confermare la sua maglia dorata; l’esibizione convince i prof.

La De Filippi spiega che, in puntata, la cantante Giorgia esprimerà la sua valutazione sulle performance, da cui verrà stilata una classifica. I ragazzi potranno anche visionare i voti delle case discografiche. Tancredi conquista il primo posto nella classifica di Giorgia.

Rosa si mette alla prova con passo a due complicato con Tommaso, guadagnando buoni voti da Lorella e Veronica. Raffaele canta Ti ho voluto bene veramente di Mengoni, entusiasmando Arisa ma non Rudy che giudica impietoso il confronto con l’originale. Si posiziona nono nella classifica di Giorgia.

Giulia si riconferma tra le migliori ballerine della scuola, con un assolo molto impegnativo. Esa si esibisce con la voce e la chitarra, convincendo Zerbi e, a sorpresa, anche la Pettinelli. Il cantante è sesto nella classifica di Giorgia.

Martina, che ha attualmente la maglia sospesa, danza un passo a due con Tommaso; Lorella le dice che ha riconquistato solo un pezzettino della sua felpa dorata e che ha bisogno di ritrovare se stessa. Pertanto, l’insegnante decide di tenere sospesa la maglia.

Gaia canta Perfect; la sua coach Arisa le consiglia di aggiungere ritmicità ai brani, Rudy la trova scolastica e noiosa e le dice che rischia di diventare solo “un bel sottofondo”. Nella classifica di Giorgia, la cantante si aggiudica il quinto posto.

Tommaso prosegue la sua corsa serale; Alessandra crede che il suo allievo stia diventando molto più consapevole del suo essere ballerino. Samuele danza sulle note di Sound of silence; la Peparini spiega che quando un artista ha una dimensione così speciale come quella del suo alunno, è difficile trovare coreografie adeguate come quella proposta nella puntata di oggi.

Anche per Serena arriva il momento della performance: la Celentano è soddisfatta perché ha visto più forza nella ballerina che trova, in generale, insicura.

Maria invita i quattro studenti sospesi, Alessandro, Aka7even, Enula ed Ibla a sedersi sugli sgabelli: la produzione ha notato dei miglioramenti nel comportamento degli alunni, sanzionati per la scarsa igiene in casetta, e decide di revocare la punizione e consentire loro di esibirsi in puntata e di riprendere la felpa.

Aka7even si cimenta con Michael Jackson e il suo brano Don’t stop til you get enough, meritando gli apprezzamenti di Anna e di Rudy che, addirittura, ritiene che la sua cover sia la più bella di questa edizione. Per Giorgia, Aka si piazza all’ottavo posto.

Ibla canta Sognami, conquistando Arisa e il terzo posto nella hit di Giorgia. Tra gli alunni che si sono esibiti, la classifica delle case discografiche vede terzo Tancredi, quinto Aka7even, settimo Esa, settimo Raffaele e nona Ibla.