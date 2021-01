Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dal 18 al 24 gennaio

editato in: da

Amici 2020, i concorrenti dello show di Maria De Filippi

Lo scontro tra le insegnanti Cuccarini/Celentano continua, a colpi di lettere, mentre le lezioni per i ragazzi si fanno sempre più intense, in vista del serale. Zerbi propone agli alunni una votazione speciale per valutare il gradimento degli inediti. I cantanti, a rischio esclusione, affrontano una sfida al televoto, il cui esito deciderà le loro sorti.

Amici 2021, il diverbio tra la Cuccarini e la Celentano

Nella puntata di sabato 16 gennaio, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano hanno avuto un’accesa discussione, a causa di un passo a due che quest’ultima ha assegnato ad Alessandro e Rosa.

Martedì 19 gennaio arriva una comunicazione da parte di Lorella alla produzione; Maria legge la lettera ai ragazzi. La Cuccarini chiede che la coreografia di Neoclassico di Alessandro e Rosa sia seguita in sala prove solo dai ballerini professionisti e non dalla Celentano, per ripristinare un clima di serenità e di lavoro costruttivo e non distruttivo. Durante la settimana, Lorella supervisionerà di tanto in tanto le prove per capire se il numero è eseguibile o meno e i tempi di realizzazione.

La risposta della maestra Celentano non tarda ad arrivare; la docente dice chiaramente che, nel mondo della danza, non è corretto eticamente che una coreografia non venga seguita da chi l’ha creata. La richiesta della collega, pertanto, le appare inaccettabile e una grave mancanza di rispetto, tuttavia, accetta di fare un’eccezione e di acconsentire. L’insegnante è, infatti, convinta che la sua assenza durante le lezioni sarà deleteria e che non sarà utile al raggiungimento del risultato da ottenere, ovvero danzare bene.

Dopo avere assistito alle prove del passo a due, la Cuccarini si rende conto dell‘insicurezza di Rosa e della sua difficoltà nel superare la paura di sbagliare. Per questo la prof invia una lettera molto emozionante all’allieva in cui la invita a lavorare con serietà e rigore, forte del suo supporto da insegnante. Lorella precisa che concorda sugli insegnamenti, le tecniche e le correzioni di Alessandra ma non sulla sua metodologia di lavoro. Tuttavia, la sua difesa onesta all’impegno della giovane ballerina deve esortarla a fare meglio, deve essere un rifugio sicuro e non un sedersi sugli allori.

Rosa resta molto colpita dalle parole della docente e decide di incontrarla; la Cuccarini le ribadisce che condivide le osservazioni tecniche della Celentano e che per portare a termine la performance dovrà lavorare sodo e metterci “lacrime e sangue”.

Amici 2021, le sfide di Martina ed Arianna

Lunedì 18 gennaio, Martina, su richiesta di Veronica Peparini, sfida una nuova ballerina, Erika. Le ragazze si somigliano molto, hanno lo stesso taglio di capelli anche se la new entry ha un fisico perfetto. Il giudice esterno Nancy Berti chiede ad entrambe due assoli: Martina si esibisce sulle note di Shake it off e Malo ed Erika su quelle di Summertime Sadness ed Europa. La Berti considera le due ballerine sullo stesso livello tecnico; Erika possiede un bel fisico e ha la responsabilità di saperlo muovere, Martina ha dimostrato grinta e passione e, pertanto, merita di restare nella scuola.

Arianna affronta una sfida, in seguito a un provvedimento disciplinare; la sfidante, Sharon, è stata scelta dalla produzione e le performances verranno valutate dai professori di canto. Arianna canta La mia storia tra le dita e Sono solo parole mentre la sua avversaria si mette alla prova con i brani Valerie e Giudizi Universali. Sebbene Sharon mostri una grande personalità sul palco, Arianna riconquista il banco, emozionando i compagni e le prof Arisa e Pettinelli.

Amici 2021, lo sconforto di Raffaele e Giulia

In sala relax, Giulia confida a Sangiovanni di non piacersi; il ragazzo le fa notare che a lui piace così com’è e che anche lei dovrebbe imparare ad apprezzarsi di più e a volersi bene. In sala prove, la giovane ballerina si sfoga con i suoi insegnanti, i quali le fanno notare che deve credere di più in se stessa e nelle proprie potenzialità. La ragazza spiega che le sue insicurezze derivano dall’atteggiamento che i suoi coetanei hanno avuto con lei, nel periodo delle scuole medie. Giulia si è sentita sempre giudicata, sbagliata, derisa. Il ballerino Simone le propone un esercizio: guardarsi allo specchio e dire a se stessa tutto ciò che non pensa e che vorrebbe essere. L’allieva segue il suggerimento e affronta le sue paure con coraggio.

I ragazzi, riuniti in casetta, vengono chiamati, uno ad uno, in sala relax dove viene mostrato loro un filmato di Rudy Zerbi. Il prof chiede ad ogni singolo alunno di esprimere una preferenza tra Il sole alle finestre di Raffaele, Yellow di Aka7even e Auricolari di Enula. I pareri espressi dai ragazzi portano Raffaele all’ultima posizione della classifica; il cantante non si spiega il risultato e si mostra molto dispiaciuto. Rudy ha sempre sostenuto che il ragazzo non avesse abbastanza personalità per intraprendere una carriera musicale e gli fa notare come anche i suoi compagni sostengano la stessa cosa. La valutazione negativa non consentirà al suo inedito di uscire sulle piattaforme digitali.

Successivamente, Raffaele incontra la maestra Arisa, la quale esprime il suo disappunto per la decisione presa da Rudy. In seguito, arriva una busta rossa in casetta, contenente un messaggio che ribalta la situazione: la produzione, pur considerando l’iniziativa di Zerbi meritevole di attenzione, non ritiene di dover escludere l’inedito di Raffaele che, quindi, avverrà regolarmente alla mezzanotte del 21 gennaio, insieme a quello di Esa, Deddy, Enula e Aka7even.

Amici 2021, il televoto

Maria mostra ai ragazzi un filmato di Rudy, il quale vuole trarre delle conclusioni sui cantanti esclusi dall’uscita sulle piattaforme. Leonardo ha ottenuto meno visualizzazioni nella classifica social mentre Arianna ed Evandro sono arrivati rispettivamente ultimo e penultimo nella classifica del televoto in diretta. Pertanto, l’insegnante ritiene necessario mettere a confronto i tre cantanti e aprire una nuova votazione. I ragazzi si esibiscono, uno alla volta, in studio mentre la De Filippi apre ufficialmente il televoto: Leonardo sceglie di cantare il suo brano Il Natale e l’estate, Arianna si esibisce con la cover Quando finisce un amore e Evandro propone il suo pezzo Guacamole. Gli studenti conosceranno l’esito delle votazioni durante la puntata di sabato 23 gennaio.

Amici 2021, la puntata di sabato 23 gennaio

La puntata si apre con l’ospite Michele Bravi e la sua canzone Mantieni il bacio, emozionando il pubblico e, in particolare, lo studente Samuele. Quest’ultimo si esibisce con un assolo, Dynamite, confermando la sua bravura e il suo banco nella scuola. E’ il turno di Martina che si cimenta con il musical, danzando sulle note di Mein Herr. La Celentano disapprova la scelta di far cantare la ragazza in playback, giudicando, pertanto, il numero incompleto. La maestra ritiene che il senso del musical sia ballare e cantare dal vivo.

Il direttore di Radio Deejay, Linus, ascolta gli inediti di Sangiovanni (Lady) ed Enula (Auricolari); entrambi i cantanti convincono sia l’esperto che gli insegnanti. Linus suggerisce a Sangiovanni di mostrarsi così come è senza provare ad emulare altri artisti perché non ne ha bisogno mentre Zerbi reputa che entrambi i cantanti rappresentino la contemporaneità più di altri.

Leonardo, Evandro ed Arianna sono pronti a scoprire l’esito del televoto: il prof Zerbi dichiara che se Leonardo dovesse risultare ultimo, lo manderà a casa. Rudy pensa che sia responsabilità di un insegnante non illudere o proteggere gli alunni, assumendo atteggiamenti buonisti, ma capire le loro effettive potenzialità, seguendo il gradimento del pubblico.

Arisa e la Pettinelli non condividono il suo pensiero ma credono che sia giusto dare la possibilità agli alunni di migliorare e recuperare, in vista del serale. In particolare, la cantante mostra tutto il suo disappunto nei confronti del collega, sulle sue decisioni e sul suo modo di rapportarsi ai ragazzi. La classifica vede Leonardo primo, Evandro secondo e Arianna terza. Questi ultimi riconquistano il banco anche se con qualche riserva da parte dei prof.

Zerbi ha un ennesimo scontro con Arianna, alunna che non ritiene meritevole e Anna lancia un ultimatum ad Evandro che, in studio, non riesce mai a eseguire un brano privo di imperfezioni. Rosa vince la sfida contro il ballerino Daniele mentre Ibla, Alessandro e Leonardo, grazie alle loro apprezzate esibizioni, possono riprendere le loro felpe.