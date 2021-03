Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dall’8 al 14 marzo

editato in: da

Amici 2020, i concorrenti dello show di Maria De Filippi

Il serale si avvicina e gli insegnanti non risparmiano agli studenti giudizi impietosi che mettono in discussione il loro talento e la loro permanenza nella scuola. In casetta, il clima si fa sempre più teso: ora che la posta in gioco è alta, i confronti tra i ragazzi sfociano in discussioni e conflitti, minando i loro rapporti.

Amici 2021, Samuele e Rosa al serale

Durante la puntata di sabato 6 marzo, Maria invita il coreografo Giuliano Peparini in studio per valutare quali ballerini meritino il serale. I ragazzi si esibiscono, uno ad uno, con una coreografia scelta dall’esperto. Le valutazioni espresse da Peparini si vanno ad aggiungere ai voti degli altri professionisti consultati, nel corso della settimana precedente, per stilare una classifica finale.

Terminate le esibizioni, la De Filippi svela i nomi dei primi due classificati: al primo posto compare Samuele e, inaspettatamente, al secondo Rosa. I due studenti possono indossare la felpa dorata che simboleggia l‘accesso diretto al serale. La situazione si fa tesa per i ballerini esclusi, in particolare per Serena e Tommaso, che temono di dover abbandonare presto la scuola. La Celentano, maestra dei due ragazzi, ha comunicato loro che qualora uno dei due risultasse alle ultime posizioni della classifica, non esiterà a mandarli a casa.

Amici 2021, il videomessaggio di Zerbi

Nella puntata del 9 marzo, i cantanti ricevono un videomessaggio del prof Rudy, il quale si complimenta con Enula e Sangiovanni per la conquista definitiva della maglia dorata mentre definisce “occupazione abusiva di serale”, la presenza di Gaia nella pole position. L’insegnante, inoltre, si appella al senso di responsabilità delle sue colleghe perché ritiene che Raffaele ed Ibla non meritino di proseguire il loro percorso.

Zerbi, pur non negando l’indiscusso talento canoro di Raffaele, ne contesta l’autenticità e la capacità di emozionare il pubblico. Analogo discorso per Ibla che, secondo il suo parere, non riesce a trasmettere i suoi concetti nella scrittura dei testi, risultando pretenziosa e inadeguata.

Amici 2021, il videomessaggio della Pettinelli

Il 9 marzo, i cantanti ricevono un videomessaggio anche da parte di Anna Pettinelli. La docente definisce il suo collega Zerbi “Ponzio Pilato”, perché, secondo il suo parere, non si assume le sue responsabilità. Secondo la discografica, tre alunni di Rudy ovvero Leonardo, Deddy e Esa non meritano di restare nello show. Il primo perché è troppo teatrale quando canta le cover e gli altri due perché mostrano gravi lacune nell’intonazione.

Dopo il messaggio dei coach, i ragazzi si confrontano tra di loro ed esprimono il loro disappunto: i cantanti desiderano fortemente arrivare al serale e, per questo, sono disposti a combattere fino alla fine.

Amici 2021, il videomessaggio della Celentano

Il 10 marzo, la maestra Celentano invia un videomessaggio ai ballerini: la coach di danza è convinta che la maglia dorata consegnata a Rosa sia assolutamente immeritata ed è intenzionata a dimostrarlo. Inoltre, pensa che Martina dovrebbe abbandonare la scuola. Dopo questa comunicazione, l’insegnante convoca in studio Rosa, Alessandro, Tommaso, Serena e Martina. Chiede a quest’ultima di esibirsi, dopodiché si rivolge ai ballerini affinché esprimano il loro parere sulla loro compagna: la ballerina merita di andare al serale?

Alessandra pensa che anche i ragazzi debbano assumersi le loro responsabilità ed esporsi; mentre Rosa cerca di difendere Martina e Tommaso si mantiene piuttosto neutrale rispetto alla questione, Alessandro e Serena dicono chiaramente che si ritengono più versatili e preparati tecnicamente di Martina, motivo per cui meritano più di lei la felpa dorata.

Martina non accetta il giudizio della prof e dei compagni; quando rientra in casetta si scaglia contro Alessandro poiché crede che abbia “giocato sporco”, solo per ingraziarsi la prof. Anche Rosa e Tommaso prendono le difese di Martina e non approvano il comportamento di Alessandro, il quale, a sua volta si arrabbia, rivendicando il suo diritto ad esprimere la propria opinione.

Amici 2021, le prove dei cantanti

Dopo il videomessaggio inviato in casetta, Zerbi convoca in studio Sangiovanni, Ibla, Leonardo, Aka7even, Tancredi e Raffaele. Chiede a quest’ultimo di cantare il brano Emozioni di Battisti e, dopo l’esibizione, si confronta con i ragazzi. Rudy ribadisce, ancora un volta, il suo parere su Raffaele: per lui non basta avere una bella voce per arrivare al serale.

L’insegnante invita Ibla ad esibirsi con il suo ultimo inedito No te gusta; Zerbi trova che il brano non riesca a trasmettere il messaggio che la cantante intende comunicare al pubblico. Per Rudy, il pezzo non è un invito alla libertà di espressione, come la stessa autrice afferma, ma una tra le tante canzonette estive spagnoleggianti. Il prof considera, inoltre, l’alunna arrogante e saccente perché non si mette mai in discussione e non accetta i suoi pareri.

Anche la Pettinelli, dopo il videomessaggio inviato, chiama in studio Leonardo, Deddy ed Esa ovvero, i tre alunni che non ritiene meritevoli di proseguire. I ragazzi si esibiscono, uno ad uno, ma il giudizio della prof resta invariato: Deddy ha una voce puerile e poco intonata come quella di un chierichetto, Leonardo risulta antico e artefatto nelle interpretazioni delle cover ed Esa è stonato come una campana.

Amici 2021, Serena al serale

Nella puntata del 12 marzo, la Celentano invita la sua alunna Serena ad esibirsi in studio. Dopo la performance, a sorpresa, appare sul monitor la scritta “sei al serale”: la ballerina può indossare la maglia dorata. Serena ringrazia la maestra che ha creduto in lei, e le ha concesso l’ingresso diretto allo show del sabato sera.

La ballerina, al settimo cielo, rientra in casetta ma viene accolta con gioia solo da Tommaso e Gaia mentre Rosa e Martina si mostrano contrariate per il traguardo raggiunto dalla collega.

Amici 2021, puntata di sabato 13 marzo

La puntata di sabato 13 marzo si apre con le esibizioni di due studenti, già ammessi al serale, Samuele e Gaia. Maria sottopone, poi, ad una prova di improvvisazione la ballerina Giulia per aiutarla a superare la sua emotività. La conduttrice, invita i ragazzi ad alzarsi in piedi, per accogliere la prof Arisa, di ritorno da Sanremo. La cantante coinvolge tutti con il suo brano Potevi fare di più.

Rosa che ha già ottenuto la felpa dorata, danza sulle note di Sei perfetta; la De Filippi riferisce a Lorella che la Celentano ha definito “abusivo” l’ingresso al serale della sua allieva. La Cuccarini precisa che si può parlare di abusività solo in caso di un illecito e questo non è il caso di Rosa che ha conquistato la pole position, grazie alla valutazione di Giuliano Peparini che le ha permesso di svettare in cima alle classifiche. Dopo la performance di Rosa, arriva il momento di Alessandro che dovrà dimostrare di meritare il serale; Lorella dichiara che non ha mai messo in discussione il talento del ballerino e gli consegna la tanto agognata felpa dorata.

Il secondo ospite della puntata è Gaia, ex allieva di Amici, con il suo brano sanremese Cuore amaro; l’artista saluta i ragazzi e fa a tutti loro un grande in bocca al lupo. Arriva il turno di Giulia che sulle note di Labirynth dovrà convincere la maestra Veronica ad assegnarle la maglia dorata; la Peparini afferma di essere molto soddisfatta della sua alunna che merita, senza ombra di dubbio, il serale.

Il terzo ospite in studio è un’altra ex alunna della scuola di Amici; si tratta di Annalisa che con il suo singolo Dieci conquista il pubblico e la collega Arisa che si complimenta con lei. Enula, già ammessa al serale, canta per la prima volta il suo inedito Da sola (con me). Anche Aka7even, con il suo brano Mi manchi, può indossare la felpa dorata, guadagnandosi gli elogi della Pettinelli che lo ritiene un artista completo.

Maria invita in studio il nuovo direttore artistico del serale di Amici: Stéphane Jarny, coreografo francese di fama internazionale. Deddy deve convincere i prof di meritare il serale; Zerbi è in pieno disaccordo con i pareri negativi espressi in settimana dalla collega Anna Pettinelli, e assegna la maglia dorata al suo allievo.

Anche Tommaso è ammesso al serale dalla prof Celentano, la quale si dichiara molto soddisfatta del percorso nella scuola del suo ballerino. Gli ultimi due alunni ad esibirsi in puntata, Tancredi e Martina, convincono le loro insegnanti e spiccano il volo verso lo show del sabato sera. Nonostante quest’ultima fosse stata messa più volte in dubbio dalla prof Alessandra, Lorella crede che la sua allieva abbia fatto delle buone prove davanti agli esperti consultati e che, pertanto, può indossare la sua felpa dorata.