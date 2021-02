Amici 2021, il daytime di Maria De Filippi arriva su Amazon Prime Video

editato in: da

Amici in streaming su Amazon Prime Video, a dare l’annuncio di questo nuovo accordo è stato il sito internet Davide Maggio. A quanto pare le puntate del daytime, del tanto amato talent show, saranno visibili sulla piattaforma streaming di Amazon.

Maria De Filippi aveva parlato di questa eventualità in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, al quotidiano aveva spiegato: “Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe”. E ora, a quanto pare, quelle parole si stanno per trasformare in realtà con l’arrivo del daytime della popolare trasmissione in streaming su Amazon Prime Video. Come ha ricordato il sito Davide Maggio non è la prima volta che il celebre talent show, giunto alla sua ventesima edizione, viene messo in onda anche al di fuori delle reti Mediaset: si è da poco concluso infatti l’accordo con Real Time che è durato diversi anni.

Non si conoscono ancora le tempistiche che detteranno l’arrivo di Amici sulla piattaforma streaming, ma a quanto pare per il momento sembra che saranno coinvolte unicamente le puntate del daytime.

Amici si conferma un format vincente che, nel corso delle sue venti edizioni, non solo ha saputo rafforzare l’affetto del suo pubblico più affezionato, ma anche intercettare i nuovi utenti. Una scuola televisiva, in cui vengono coltivati i talenti che si mettono alla prova e imparano grazie a un nutrito e preparato gruppo di insegnanti. Amici piace sempre di più, come dimostra anche il successo della ventesima edizione che ha visto l’arrivo di due nuove insegnati che hanno già catturato l’attenzione del pubblico: Arisa e Lorella Cuccarini, rispettivamente titolari di una cattedra nel canto e nella danza.

Per quanto riguarda Amazon, c’è da dire che anche qui le novità non mancano. Il colosso, infatti, sta puntando non solo al commercio online, ma anche alla parte video. Lo dimostra il recente annuncio che Prime Video ha ottenuto i diritti in esclusiva per mandare in onda in streaming le dirette delle 16 migliori partite di calcio della Uefa Champions League del mercoledì sera e la finale della Supercoppa Uefa a partire dalla stagione 2021 – 2022 e per tre stagioni.