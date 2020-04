Amici 2020, Nicolai svela cosa ha detto Maria De Filippi su Valentin

editato in: da

Amici 2020, Valentin e Javier a confronto

Nicolai torna a parlare di Amici 2020: svela cosa ha detto Maria De Filippi dopo l’eliminazione di Valentin e racconta che Javier voleva picchiarlo durante una discussione. Come è noto Valentin ha lasciato la trasmissione dopo uno scontro verbale con la conduttrice, criticando la scelta di giudici e affermando che, anche se avesse vinto la sfida contro Jacopo, sarebbe comunque andato via.

Le sue parole hanno fatto infuriare la De Filippi che gli ha chiesto di lasciare subito lo studio di Amici 2020, accusandolo di non essersi comportato in modo rispettoso nemmeno dietro le quinte. Qualche giorno dopo su Instagram Valentin ha confessato di aver avuto una love story segreta con Francesca Tocca, ballerina e moglie di Raimondo Todaro, star di Ballando con le Stelle.

La De Filippi non ha più parlato di Valentin dopo il suo addio, ma Nicolai ha svelato qualche dettaglio. “Ho sentito che la gente ha detto che non si stava comportando bene, anche con l’insegnante Titova[…] – ha raccontato il ballerino, riferendosi a Maria e alla redazione di Amici 2020 -. Io ho sentito quello, ma non lo so… E dopo hanno parlato del passato con Francesca, lo sanno tutti, con Valentin non mi sono sentito. Non lo so se stanno insieme, io non mi sento con Valentin”.

“E poi Maria ci ha detto che […] lui aveva detto nella puntata che anche se lui avesse vinto la sfida con Jacopo, se ne sarebbe andato lo stesso – ha svelato – […] Noi abbiamo finito la puntata, mi ricordo che Valentin c’era e dopo due ore che stavamo nel living, nella casa gialla e ci hanno detto a tutti che lui era tornato e voleva pure i soldi, questo non so se ve lo posso dire, e quindi niente noi non l’abbiamo visto perché è uscito un’ora prima che finisse la puntata, ha fatto veloce a prendere le cose e andarsene via”.

Nicolai ha poi affermato di aver rischiato di fare a botte con Javier durante una discussione in cui era coinvolto proprio Valentin. “Con Javier siamo stati sempre amici – ha spiegato -. Le cose sono andate così: quando sono arrivato, ho preso la maglia e dopo, in sala relax, lui ha cominciato a dire che avevo ballato male e che non avevo meritato di prendere la maglia. Ma non me l’ha detto in faccia, quindi dopo l’ho raggiunto per chiedergli perché non me l’avesse detto direttamente. […] Qualche giorno dopo Valentin e io abbiamo avuto una discussione e Javier voleva picchiarmi, si è messo in mezzo”.