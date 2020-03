Amici 2020, la Celentano litiga con Cannito: interviene Rossella Brescia

editato in: da

Amici, tutti gli amori nati nella scuola di Maria De Filippi

Alessandra Celentano litiga con Luciano Cannito ad Amici 2020 e Rossella Brescia interviene, attaccando l’insegnante di danza su Twitter. La terza puntata dello show di Maria De Filippi è stata piuttosto movimentata, segnata non solo da grandi esibizioni, ma anche da discussioni molto accese. Javier e Nicola non sono stati gli unici a scontrarsi, fra le liti più dure c’è stata quella fra la Celentano e Cannito.

L’insegnante infatti non ha gradito il giudizio del coreografo riguardo Javier. “Cannito l’altra volta ha sbagliato a dare il voto – ha detto la Celentano -. Deve proprio lasciar perdere, perché ha dato una spiegazione che non c’entrava niente”. Fra i due è nato uno scontro verbale piuttosto forte: “Sei un incompetente perché non sai quello che dici – ha tuonato la nipote di Adriano Celentano -. Non hai votato Javier che è stato perfetto l’altra volta. Il Mondo della danza sa, il mondo della danza sa. Il mondo della danza sa chi sei tu e chi sono io. Il mondo della danza sa, ciao. Io non ho una carriera? Perché tu ce l’hai? Tu ce l’hai? Ma finiscila”.

Durante la lite sono volate parole grosse in cui è stata messa in dubbio la professionalità di entrambi. Rossella Brescia, compagna di Cannito da diversi anni ed ex insegnante di danza di Amici, è intervenuta sulla questione, attaccando la Celentano su Twitter. “Cara Celentano, il mondo della danza lo sa! – ha scritto -. Hai detto proprio bene #AMICI19 #tenerezza”. La ballerina ha poi risposto agli utenti che le chiedevano il perché della sua reazione.

“Calunnia per difendersi – ha detto -. Lo trovo inelegante”, poi ha aggiunto: “Non la stimo”. Solo qualche giorno fa la Brescia aveva raccontato il suo amore per Cannito in una lunga intervista a Vieni da Me di Caterina Balivo. “È come se fossimo già sposati – aveva svelato -. Cosa c’è di differente? Ho già dato. Sicuramente, se dovesse succedere, sarebbe una cosa molto intima, carina”.