Amici, Javier bacia Talisa dopo l’eliminazione: “Difficile senza di te”

editato in: da

Talisa bacia Javier e lascia la casetta di Amici 2020 dopo l’eliminazione. Un addio, quello fra i due ragazzi, romantico e struggente, che è stato raccontato dalle telecamere dello show di Maria De Filippi. Ribelle e talentuoso, Rojas è riuscito a conquistare il pubblico della trasmissione. Dopo un inizio in salita, con uno scontro acceso con professori e professionisti della trasmissione, Javier ha mostrato di essere un ragazzo molto sensibile.

Ad Amici 2020, il ballerino ha trovato anche l’amore fra le braccia di Talisa. Dopo un lungo corteggiamento infatti la ballerina si è lasciata andare a un bacio, svelando di avere un forte interesse per lui. Complici i professori, che hanno organizzato una cena a due, Talisa e Javier si sono innamorati. Un sogno spezzato dall’eliminazione della ballerina, che è stata costretta ad abbandonare Amici 2020 nella seconda puntata del serale.

Subito dopo l’eliminazione di Talisa in puntata, Javier si era lasciato andare alle lacrime, svelando di essere molto provato. Qualche ora dopo la fine del programma di Maria De Filippi, la ragazza ha salutato il ballerino. “Doveva succedere prima o poi – ha detto -. Vai, vinci e fai quello che c’è da fare. Mi mancherai. Ci rivedremo presto. Non troppo presto ma ci rivedremo. Sarà difficile senza te fuori”.

Talisa è poi corsa a salutare anche Gaia, concorrente con cui ha creato uno splendido legame in queste settimane. L’ultimo saluto però è stato riservato a Javier. In giardino i due ragazzi si sono baciati e abbracciati a lungo. “È stato bellissimo – ha detto il ballerino -. Ti voglio bene, tanto bene, tanto bene. Ci vediamo a Milano”.

I fan della trasmissione sperano che la love story possa durare anche dopo la fine del programma. Nel frattempo la sfida continua e nell’ultima puntata della trasmissione non sono mancati i colpi di scena. La De Filippi ha divertito tutti con lo scherzo a Sabrina Ferilli, ma ci sono state anche diverse liti, fra insegnanti e giudici. Loredana Bertè si è scontrata con Anna Pettinelli per via dei suoi giudizi piuttosto duri, mentre Alessandra Celentano ha accusato alcuni professori di essere incompetenti.