Ambra snobba Allegri e dimentica l’amore. Il suo cuore è solo per Stromboli

È stata diramata una manciata di giorni fa la foto che ritrae Massimiliano Allegri mano nella mano per le vie di Lugano con la nuova fiamma Nina Lange Barresi. L’immagine, che ha fatto il giro dei giornali, sembra aver (almeno all’apparenza) lasciato completamente indifferente Ambra Angiolini, ex dell’allenatore, la quale ha cose molto più importanti a cui pensare. In queste ore, infatti, l’attrice si è recata a Stromboli dove ha deciso di sua spontanea volontà di dare una mano la comunità dell’isola, decisamente provata dal violento nubifragio di qualche giorno fa.

Il cuore di Ambra appartiene ormai all’isola siciliana da quando, a maggio scorso, sul set della fiction Rai Protezione Civile (di cui l’Angiolini sarà protagonista) è divampato un incendio che ha pesatamente intaccato la vegetazione di Stromboli rendendo il terreno più fragile e quindi vulnerabile.

Ambra Angiolini a Stromboli: “Sono qui per aiutare”

Ambra si è recata a Stromboli, e in particolare a Piscità la località più colpita dal nubifragio dell’11 e 12 agosto scorso, insieme a due responsabili della società di produzione della fiction, 11 marzo, e immediatamente si è messa a recuperare gli oggetti e a ripulire case e strade.

Il fango, sceso in seguito al nubifragio dalla montagna, ha infatti devastato la regina delle Eolie. Ambra Angiolini si è presentata in loco affermando: “Siamo venuti qui per aiutare”. Cosa che effettivamente ha fatto in maniera più che attiva.

L’ex ragazza di Non è la Rai, quando il 25 maggio scorso è divampato l’incendio sul set di Protezione Civile, non era a Stromboli ma subito dopo ha raggiunto l’isola, sempre per dare un aiuto concreto.

“Sono qui con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile” affermò all’epoca l’attrice in lacrime. L’incendio, che potrebbe essere stato indirettamente una concausa del devasto del nubifragio, è scoppiato dopo che la produzione aveva acceso sull’isola un fuoco che serviva per le riprese e che poi, a causa di un forte scirocco, è stato impossibile da domare.

Ambra Angiolini snobba Massimiliano Allegri (per la seconda volta)

Al di là di ciò che è accaduto a Stromboli, non stupisce che Ambra Angiolini non abbia in alcun modo reagito alla foto di Allegri con la sua nuova fiamma.

L’ex dell’attrice, infatti, è stato snobbato anche in una recente intervista di Ambra rilasciata a Vanity Fair in cui lei stessa ha dichiarato: “L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco Renga. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere” ha infine chiarito l’Angiolini “per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione”.

La storia con Allegri, iniziata nel 2017 e conclusasi nel 2021 (si vocifera a causa di un tradimento di lui) sembra essere stata come cancellata da Ambra che, oggi come oggi, non è alla ricerca dell’amore: “Adesso io sono felice perché sto rispettando me stessa, sono felice se mi vesto carina solo per andare a lavorare. In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”.