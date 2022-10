Ambra Angiolini, Silvia Slitti sbotta su Instagram: “Ancora a casa nostra, situazione folle”

Fonte: IPA Ambra Angiolini e Silvia Slitti

Non si placano le accuse di Silvia Slitti contro Ambra Angiolini: la wedding planner è tornata all’attacco, sfogandosi sui social per una situazione definita da lei stessa “folle”. Pare infatti che la giudice di X Factor non abbia ancora lasciato la casa di sua proprietà nel centro di Milano, nonostante i numerosi solleciti.

Silvia Slitti, l’attacco ad Ambra Angiolini su Instagram

Pare che nulla sia cambiato rispetto alla situazione di qualche settimana fa: Silvia Slitti è tornata a parlare dell’occupazione abusiva di casa sua da parte di Ambra Angiolini, che a quanto sembra non avrebbe ancora lasciato l’abitazione nel centro di Milano appartenente alla famiglia Pazzini.

La wedding planner ha affidato a Instagram uno sfogo che non lascia spazio ai dubbi, che sarebbe scaturito da alcune recenti dichiarazioni di Ambra. La Angiolini ha infatti commentato il video – che ha fatto parecchio scalpore sui social – della Ministra Anna Maria Bernini, che ha utilizzato la sua canzone T’Appartengo come colonna sonora del suo giuramento. “Peccato che io non abbia mai avuto soldi da quella canzone, mi sarei potuta comprare delle case“.

La battuta della conduttrice non è stata per niente gradita dalla moglie di Pazzini, che in preda all’ira ha scritto sui social: “Era meglio, così magari non stava a casa nostra”. Silvia Slitti, in seguito alle sue storie su Instagram, avrebbe ricevuto parecchie domande dai follower curiosi, che l’hanno portata a chiarire la questione: “Comunque si, rispondo qua a tutti i vostri messaggi… Sì, è ancora a casa nostra. È una situazione folle. E sì, è la verità. E sì, non ha vergogna“.

Ambra Angiolini, la replica degli avvocati

Le prime accuse di Silvia Slitti risalgono allo scorso settembre, quando insieme alla sua famiglia aveva deciso di trasferirsi al mare, affittando la sua residenza in città di via Moscova lasciandola in uso a una persona che, in quel momento, ne aveva bisogno. In quell’occasione non aveva fatto esplicitamente il nome di Ambra Angiolini, anche se una dichiarazione aveva fatto intendere che fosse proprio la conduttrice a risiedere ancora in casa sua: “Una nota canzone dice ‘…e se prometto poi mantengo…’. Spesso le persone promettono ma non mantengono un ben niente”.

Stando a quanto riferito dalla wedding planner Ambra non avrebbe lasciato la casa nonostante i numerosi solleciti e i tentativi di una risoluzione pacifica della questione. Intervistata da Domani, la Angiolini aveva sottolineato: “È una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social”.

La Slitti dopo poco tempo era tornata di nuovo a parlare della vicenda, spiegando: “Gliel’ho affittata per 10 mesi nel 2021 per farle un favore e non è più voluta andare via. Adesso siamo dovuti passare alle vie legali. Purtroppo non è successo niente di nuovo con mio rammarico (enorme rammarico). Lasciamo stare l’argomento”, aveva scritto su Instagram.

Nel frattempo la Angiolini si è trincerata in un rigoroso silenzio. Ma pare, stando a quanto riferito dal settimanale Oggi, che in questo momento così particolare stia trovando conforto tra le braccia di un noto cantautore milanese, Gianluca Grignani. Il ritorno di fiamma con Renga è già acqua passata?