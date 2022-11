Ambra Angiolini, pantaloni in pelle e sguardo magnetico: l’ispirazione rock su Instagram

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Ambra Angiolini è rock nell’animo. Ormai abbiamo imparato a conoscerla anche attraverso i suoi outfit: sono sempre all’ultimo grido, di tendenza, con un’influenza rock ‘n’ roll a cui è impossibile resistere. Nell’ultimo scatto condiviso su Instagram, l’attuale giudice di X Factor ha sfoggiato un maglioncino leopardato rock e pantaloni in pelle, quasi uguali a quelli proposti in trasmissione. Ma ci sono ben due dettagli “nascosti”.

Ambra Angiolini, il look su Instagram e i dettagli nascosti

Nell’ultimo periodo Ambra Angiolini sta vivendo il ritorno sulle scene, grazie alla sua presenza a X Factor, al bancone dei giudici insieme a Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico. Proprio in occasione del talent show, ha sfoggiato diversi outfit trendy, che sin da subito sono diventate preziose ispirazioni. Ma non solo, perché anche su Instagram sta mostrando il suo stile inconfondibile, rimarcando alcuni aspetti.

“Il silenzio è il mio rock ‘n’ roll“, ha scritto a corredo della foto scattata dal fotografo Giovanni Fato, probabilmente riferendosi anche alla polemica che l’ha vista finire al centro della bufera con Silvia Slitti. Oltre a questo, è impossibile non notare che ha chiuso il profilo ai commenti: evidentemente era stanca di dover replicare. Si riferisce a questo il silenzio? C’è di più, perché la rivista Oggi è certa di una presenza al suo fianco.

Ambra Angiolini sempre più rock: gli outfit a X Factor

Da quando sono iniziati i Live di X Factor, non abbiamo potuto fare a meno di notare l’incredibile stile della Angiolini, un perfetto mix tra sofisticato e rock. Per le audizioni, ha optato per qualche influenza degli anni ’90, oltre che per delle tutine davvero stellari. Ma Ambra è glamour e sa come osare, proprio come nell’ultima foto su Instagram, dove ha catturato l’attenzione dei suoi follower con uno sguardo magnetico. Make-up appena accennato, però, come è nel suo stile: ama truccare gli occhi, ma senza esagerare.

Sembra quasi che, in qualche modo, il suo stile rispecchi il suo stato d’animo attuale. Graffiante, rock, “in trambusto”: un momento di passaggio. E l’abbigliamento, del resto, è il nostro modo di comunicare come stiamo, come ci sentiamo: sarà così anche per lei?

Ambra Angiolini ritrova la felicità con Gianluca Grignani?

Dopo la fine della storia d’amore con Max Allegri, per Ambra Angiolini è iniziata una lunga ripresa: condividere tanti anni insieme a una persona per poi essere tradita è il peggior incubo di ognuno di noi. Ma l’artista è andata avanti, ci ha provato e si è concentrata su se stessa, sul suo lavoro, ritrovando la pace e la serenità.

Non sarebbe da sola, al momento, però, perché starebbe frequentando un cantante in particolare. Secondo quanto riportato da Oggi, starebbe dedicando del tempo (fino a consolarsi) a Gianluca Grignani: le loro notti milanesi sono finite al centro del chiacchiericcio. Dunque, è nata una nuova coppia? Per il momento è presto per dirlo, anche perché la Angiolini è uscita con diverse persone dopo la fine dell’amore con Allegri, tra cui l’attore Francesco Scianna.