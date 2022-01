Amadeus, la tenera dedica a Giovanna e José su Instagram prima del debutto a Sanremo

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Protagonista da tre anni sul palco dell’Ariston, Amadeus è pronto ad affrontare con la sua solita simpatia ed energia anche l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. A dare la carica al conduttore romagnolo ci stanno pensando come sempre la moglie Giovanna e il figlio Josè.

Il direttore artistico della manifestazione canora, ha voluto ringraziare la famiglia su Instagram per la costante presenza al suo fianco, con una dedica speciale.

Un tenero messaggio

Nonostante questi siano giorni molto impegnativi per l’imminente inizio del Festival che debutterà su Rai Uno il primo febbraio, Amadeus tra una prova e un incontro, appena può raggiunge il figlio e la moglie con lui a Sanremo.

Proprio il romantico sfondo della città dei fiori è stato fonte di ispirazione per il conduttore che, prima di uscire e affrontare una nuova giornata ricca di impegni, ha voluto dedicare un pensiero tutto speciale alle persone più importanti della sua vita.

Post-it e penna alla mano, Amadeus non ha resistito e ha lasciato due messaggi sullo specchio del bagno, uno per la compagna di sempre Giovanna da cui non riesce a stare lontano, come testimonia la frase: “Ti amo! Vieni presto”. E l’altro a José che suggella un rapporto così speciale tra i due: “Buongiorno vita mia! Ti amo tantissimo, papi”.

Giovanna, orgogliosa ed emozionata per le parole del marito, ha voluto condividere un momento tanto privato con tutti i fan del conduttore, postando la foto sul profilo Instagram condiviso dalla coppia corredato dalla frase: “Ti svegli e trovi il buongiorno”.

L’affetto dei colleghi

Le reazioni al post sono state immediate e soprattutto numerose, la foto ha già superato i 16mila like e non sono mancati nemmeno i commenti dei colleghi, come quello di Sergio Friscia che ha dimostrato il suo affetto alla coppia mettendo un dolce cuore.

Stessa reazione condivisa da Roberta Capua che dal 29 gennaio al 5 febbraio, sarà al timone di PrimaFestival, trasmissione in onda dopo il TG delle 20, giunta alla sesta edizione e che tratta i temi caldi della manifestazione canora. La ex miss Italia raccoglie il testimone di Giovanna Civitilllo che quest’anno, invece, sarà inviata per La vita in diretta.

Il legame tra Amadeus e Giovanna

Insieme dal 2003, la coppia nel corso degli anni si è dimostrata sempre molto affiatata e in sintonia, attraversando indenne alcune polemiche che l’ha visti protagonista come quella recente, a seguito delle dichiarazioni di Giovanna a Domenica In. Ospitata nel salotto di Mara Venier, la Civitillo emozionata ha dichiarato di aver rinunciato alla sua carriera televisiva per la famiglia. Le reazioni alle parole della donna non sono mancate, ma la moglie di Amadeus ha prontamente chiarito per fugare ogni fraintendimento.

Giovanna ha ribadito che il marito non l’ha costretta a lasciare la danza, al contrario ha sempre sostenuto i suoi sogni, ma che ad un certo punto della sua vita le priorità sono cambiate e ha deciso di mettere al primo posto la famiglia, vivendo questa nuova consapevolezza senza alcun rimpianto.

I fan della coppia, quindi possono stare tranquilli, il legame tra l’ex ballerina e il conduttore del Festival di Sanremo è sempre più saldo e profondo.