Alice Campello indossa l’abito perfetto per un matrimonio invernale e lascia senza parole

Alice Campello ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile. Per l’ennesima volta si è rivelata – con il suo look – l’invitata perfetta al matrimonio, anche ad uno invernale.

Alice Campello al matrimonio di Isabel Peña

Sabato 6 dicembre Alice Campello è stata tra le protagoniste del matrimonio della sua cara amica Isabel Peña, designer e fondatrice del rinomato marchio di gioielli Sibela Studio, i cui pezzi sono stati indossati anche dalla Regina Letizia in più occasioni ufficiali.

La cerimonia si è svolta a Oviedo, città storica delle Asturie anche se gli sposi, Isabel e l’ingegnere Antonio Martínez-Gandía, risiedono a Madrid.

L’atmosfera era natalizia e bucolica, con amici e parenti radunati nella suggestiva Basilica di San Juan el Real, per poi spostarsi a Gijón per il ricevimento e l’after party.

Alice Campello ha avuto un ruolo chiave durante la cerimonia: ha tenuto un discorso toccante, che ha commosso gli sposi e molti degli ospiti presenti.

“Se mai dovessero arrivare momenti difficili, perché nella vita capitano, sarò sempre lì per ricordarvi la magia che esiste tra voi“, ha detto, come si può vedere in un video che ha condiviso sui suoi social media.

L’imprenditrice e influencer si è presenta sola all’evento perché il marito Alvaro Morata era impegnato in Serie A con una partita del Como. Da giorni si vocifera di una nuova crisi tra i due ma i diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo.

Pare che la coppia sia di nuovo alle prese con incomprensioni e differenze che stanno mettendo alla prova il loro rapporto di vecchia data.

Alice Campello, invitata perfetta al matrimonio d’inverno

Il look scelto da Alice Campello ha confermato il suo talento innato nel mixare eleganza senza tempo e dettagli contemporanei. La 30enne ha indossato un abito lungo a maniche corte bordeaux, un colore caldo e sofisticato, perfetto per un matrimonio invernale.

Il bordeaux continua a essere un punto fermo anche in questa stagione, evocando lusso, maturità stilistica e potente femminilità. I drappeggi e la scultura della stoffa hanno valorizzato la figura con naturalezza, mentre la scelta di un leggero mantello ha completato un outfit chic e raffinato.

Un’altra caratteristica chiave è stata la scollatura asimmetrica monospalla, che ha aggiunto un tocco contemporaneo. A fare la differenza, poi, il tessuto morbido ed elastico che cade in modo naturale, accentuando la figura senza essere eccessivamente stretto. Perfetto per fare colpo senza la necessità di ornamenti elaborati.

Per quanto riguarda gli accessori, sono stati in perfetta armonia. I lunghi e delicati orecchini in una leggera tonalità metallica hanno donato luminosità al viso senza oscurare l’abito, mentre l’ acconciatura sciolta, con morbide onde e riga centrale, ha rafforzato l’idea di un’eleganza naturale. E il trucco? Naturale e splendente.

La presenza elegante e discreta di Alice Campello ha brillato tra gli ospiti, catturando l’attenzione senza mai risultare pretenziosa.

Tra sorrisi, lacrime e un look impeccabile, la Campello ha dimostrato ancora una volta come si diventa un’invitata perfetta: con stile, grazia e un cuore aperto, capace di trasformare ogni momento in un ricordo memorabile.

