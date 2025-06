Alice Campello sfoggia l’abito da invitata perfetta al matrimonio di famiglia

Getty Images Alice Campello

La stagione dei matrimoni è ufficialmente in corso e ancora una volta Alice Campello ha dato lezione di stile ed eleganza. Insieme al marito Alvaro Morata e ai quattro figli ha partecipato ad un ricevimento in Spagna: la coppia è apparsa raggiante e molto innamorata, segno che la crisi dell’ultimo anno è ormai un ricordo lontano.

Il look di Alice Campello da invitata perfetta

Alice Campello e Alvaro Morata hanno partecipato a un matrimonio da favola, in compagnia della famiglia del calciatore. Per l’evento, l’influencer e imprenditrice italiana ha sfoggiato un raffinato abito rosa.

Un abito abbagliante dalla silhouette eterea a colonna, realizzato in un lussuoso chiffon di seta con una delicata finitura metallizzata per una sofisticata lucentezza e che metteva ben in risalto la sua figura, rendendola spettacolare.

Un elegante mantello scende dalla spalla destra fino alla schiena, aggiungendo movimento e drammaticità. La gonna lunga presenta pieghe fluide e un profondo spacco sulla gamba sinistra, sormontata da un morbido volant per un tocco romantico.

Un lungo strascico posteriore e una chiusura con cerniera invisibile completano questo capo unico e decisamente sorprendente.

L’abito di Alice è il Serafinne Gown di Iris Serban, del valore di 2.599 euro. La stilista rumena è specializzata in abiti da sera e da ballo, grazie ad un tocco molto personale e chic. Tutti i suoi modelli uniscono sapientemente romanticismo e modernità.

Per completare il look, Alice Campello ha optato per una clutch di Hermès e sandali con tacco argentati, sempre ben visibili attraverso lo spacco laterale del vestito.

Molto semplici gli accessori: orecchini di perle e una collana per illuminare il suo viso. La Campello ha poi raccolto i capelli: un modo perfetto per mettere in risalto l’outfit e soprattutto la sua bellezza. Un look sorprendente che ha conquistato i suoi follower, che non hanno esitato a paragonarla ad una principessa.

Da parte sua, Alvaro Morata si è dimostrato un compagno all’altezza della moglie, indossando un classico quanto elegante completo scuro. Nelle foto che hanno condiviso sui social, la coppia ha dimostrato di vivere uno dei momenti migliori della relazione, tra romanticismo e complicità.

Alice Campello e la passione per il rosa

Alice Campello è una grande fan del rosa, soprattutto per matrimoni ed eventi primaverili ed estivi. È una tonalità che mette in risalto l’abbronzatura e sta benissimo sulle bionde.

Alice, poi, ama molto le scollature a cuore, le plissettature e i drappeggi. Apprezza anche i tessuti con dettagli metallici, che conferiscono ai suoi look un effetto sirena moderno, dal taglio contemporaneo e giovanile.

Con questo ultima mise, la moglie di Morata ha dimostrato ancora una volta il suo gusto squisito scegliendo un abito che mette in risalto il suo stile unico e sofisticato. Chapeau!