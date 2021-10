Alessia Marcuzzi potrebbe tornare a Mediaset: la proposta della rete

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Alessia Marcuzzi potrebbe tornare a Mediaset: è questa l’ultima indiscrezione che sta circolando in merito al futuro televisivo della conduttrice. Solo qualche settimana fa Nicola Savino, che attualmente è al timone dello show di successo Le Iene, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni aveva rilasciato delle dichiarazioni che avevano suscitato molta curiosità. E che oggi potrebbero trovare riscontro.

Alessia Marcuzzi, l’ipotesi di un ritorno a Mediaset

Dopo 25 anni di attività, l’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno: l’annuncio era arrivato questa estate all’improvviso, lasciando di stucco i fan più affezionati. Come aveva raccontato a Vanity Fair, a spingere la conduttrice a lasciare il suo posto nella rete sarebbe stata un’urgenza di libertà e la voglia di cambiare e affrontare nuove sfide.

Una scelta coraggiosa e sofferta, che la Marcuzzi non ha certo preso alla leggera, rifiutando anche diverse proposte di conduzione. Adesso però le cose sarebbero cambiate: Alessia infatti potrebbe tornare di nuovo a Mediaset: a lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che pur lasciando in sospeso tutti i dubbi del caso, ipotizza una riapparizione proprio in uno dei suoi show più amati, Le Iene.

Il magazine ha specificato che sia Davide Parenti che Nicola Savino (rispettivamente ideatore e conduttore della trasmissione) avrebbero avuto “parole al miele per Alessia Marcuzzi”. La conduttrice potrebbe quindi tornare al timone del suo show, anche se per il momento non si conoscono né i dettagli della proposta, né la risposta della Marcuzzi.

Sul suo futuro aleggia ancora incertezza, ma una cosa è certa: la presentatrice è corteggiatissima e il piccolo schermo è pronta a riaccoglierla anche prima del previsto.

Nicola Savino, le dichiarazioni sulla Marcuzzi

Ad anticipare l’indiscrezione del settimanale era stato qualche settimana fa Nicola Savino, che in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, aveva rivelato i suoi desideri per la prossima stagione televisiva: “Alessia Marcuzzi. Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio”.

Del resto anche Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, aveva sottolineato gli ottimi rapporti con la Marcuzzi: “Ho grande stima e affetto per Alessia – aveva affermato – non è escluso un suo futuro ritorno”. Non resta che attendere eventuali sviluppi: di certo la conduttrice troverà le porte di quella che è stata la sua casa per 25 anni aperte ad attenderla.