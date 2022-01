Alessia Marcuzzi, com’era a 16 anni: le foto amarcord su Instagram

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più amati della televisione italiana e il suo rapporto con i social non fa altro che aumentare la vicinanza tra lei e il pubblico a casa che riesce a seguirla giornalmente nel suo quotidiano. La conduttrice condivide molti momenti della sua vita, e questa volta è toccato a due foto che la ritraggono in posa a 16 anni: foto amarcord, che risalgono al suo primo servizio fotografico, ma già da allora Alessia Marcuzzi aveva l’aria di una vera diva e icona di stile.

Alessia Marcuzzi, com’era a 16 anni

“Guardate cosa ho trovato. Il mio primo servizio fotografico… avevo 16 anni”, ha scritto Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram, pubblicando in allegato due foto che risalgono al suo primo servizio fotografico all’età di soli 16 anni. Foto totalmente amarcord: anni ’80, capelli ricci, voluminosi e raccolti in modo disordinato, jeans a vita alta, camicia di jeans e una posa da vera diva. Poggiata con la schiena al tronco di un albero, con le mani in tasca e lo sguardo sicuro, Alessia Marcuzzi rappresentava già ai tempi un’icona di stile, esattamente come lo è ora.

Nella seconda foto appare in primo piano, e alcuni suoi fan (ma non solo) non potevano non notare una certa somiglianza con una persona. Anche alcune colleghe, infatti, hanno commentato il post su Instagram rimarcando la somiglianza con sua figlia Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. Tra i tanti commenti, anche quello della collega Adriana Volpe che ha scritto: “Mia tra qualche anno”, chiudendo la frase con la emoji di una faccina con gli occhi a cuore.

Proprio così, la piccola Mia sembra essere tale e quale a mamma Alessia, com’è normale che sia, e tutti hanno notato quest’estrema somiglianza soprattutto nell’espressione. Dopotutto, la meravigliosa conduttrice non è che sia cambiata più di tanto. Eterna ragazzina, sempre in forma e soprattutto un’icona di stile nell’animo, perché qualsiasi sia il suo look, fa sempre colpo su tutti, e su Instagram si mostra sempre in modi diversi conquistando i suoi fan.

Alessia Marcuzzi, il suo futuro in televisione

Per ora, sembra proprio che la conduttrice Alessia Marcuzzi non tornerà in televisione. Una pausa meritata, la sua, che da anni è sul piccolo schermo collezionando grandi successi, uno dopo l’altro, da L’Isola dei famosi a Le Iene.

Dopo alcuni chiacchiericci sulla sua presenza nel programma Le Iene, quindi in casa Mediaset, la stessa Marcuzzi ha spiegato quale fosse la sua decisione a livello lavorativo e i motivi che l’hanno spinta a fare quella scelta: “Ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grande sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”.

Una scelta più che lecita, la sua, che ha deciso di dedicarsi per un po’ ai suoi figli Mia e Tommaso e al marito Paolo Calabresi Marconi, con il quale è stata smentita la presunta crisi in corso.