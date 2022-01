Alessia Marcuzzi in total black su Instagram: eleganza e sensualità

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

A riprova che non serve esagerare per essere eleganti, Alessia Marcuzzi ha deciso di puntare su un look total black semplicissimo, eppure di gran classe. Le foto che la conduttrice ha pubblicato su Instagram sono deliziose: mostrano tutta la sua sensualità e raffinatezza, e ci regalano l’ispirazione perfetta per l’inverno.

Alessia Marcuzzi in total black

Un semplice abito lungo in maglina, morbido e ben aderente al suo fisico mozzafiato: è un look, quello proposto da Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram, che tutte potremmo imitare. Il total black le dona moltissimo, ed è da sempre il colore dell’eleganza. Anche nei dettagli, l’abito è perfetto: il collo alto smussa un po’ la spigolosità dei tratti del viso, che sono un’affascinante caratteristica della conduttrice, mentre l’ampio scollo sulla schiena rende l’intero outfit molto seducente. Alla Marcuzzi non è restato altro che abbinare un bellissimo rossetto corallo e sciogliere i suoi capelli sulle spalle. Il risultato è perfetto.

Questa non è certo la prima volta che Alessia ci sorprende. Dell’eleganza ha sempre fatto il suo vanto, e sui social ama mostrarne ogni sua sfumatura, dagli abiti più raffinati ai look più semplici. Seguendola su Instagram, possiamo ammirarla anche in versione casalinga, ed è sempre una favola. Giunta alla soglia di un traguardo importantissimo (tra qualche mese compirà 50 anni), è più bella che mai ed è una vera icona di stile.

Alessia Marcuzzi, tra carriera e vita privata

Questo, per la Marcuzzi, è un momento molto particolare. Solo qualche mese fa ha preso un’importante decisione, mettendo in stand by la sua carriera televisiva per dedicarsi alla famiglia. Rinunciando a qualsiasi impegno a Mediaset, ha fatto una scelta d’amore che l’ha portata a trascorrere più tempo con i suoi cari. Lasciatasi alle spalle quella crisi con suo marito Paolo Calabresi Marconi su cui si sono spese molte indiscrezioni, Alessia si gode un rapporto solido e maturo che ha costruito tassello dopo tassello, con tanto impegno e tanta pazienza.

Ma è soprattutto alla sua secondogenita Mia, nata dalla sua precedente relazione con Francesco Facchinetti, che vuole dedicare tutte le sue attenzioni. Ormai divenuta una splendida ragazzina, la figlia le somiglia tantissimo: a vederle, sembrano due gocce d’acqua. Nelle scorse settimane, insieme hanno dovuto affrontare un periodo molto difficile. Mia è stata costretta a rimanere in isolamento nella sua stanza, vicina eppure lontanissima dalla sua mamma. Ed è in questo frangente che la Marcuzzi ha scoperto quanto sua figlia fosse davvero cresciuta, scrivendole una bellissima lettera che ha voluto condividere su Instagram.

“Ho scoperto tante cose di Mia da quando è in isolamento. Probabilmente non ci facevo troppo caso perché le davo per scontate e spesso mi arrabbiavo, come tutti i genitori, perché dovevo ripeterle le cose 1000 volte prima che le facesse. Ho capito, in questi giorni di fugaci apparizioni a distanza e di sguardi innamorati, che devo imparare ad essere una mamma più tollerante e più consapevole” – aveva scritto nel suo lungo messaggio affidato ai social, una toccante riflessione con la quale era riuscita persino a commuoverci un po’. La conoscevamo già come una grandissima professionista e una donna speciale, grazie a queste sue splendide parole ora sappiamo che anche nel suo ruolo di madre è davvero unica.