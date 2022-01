Alessia Marcuzzi svela la verità sul ritorno in tv

Alessia Marcuzzi svela la verità sul suo ritorno in tv dopo i gossip che erano circolati negli ultimi giorni riguardo un nuovo programma a Mediaset. Lo scorso giugno la conduttrice aveva detto addio alla rete televisiva per iniziare un inedito percorso, ma alcuni gossip parlavano di un possibile ripensamento.

Alessia Marcuzzi: i gossip sul ritorno a Mediaset

A lanciare la notizia di un ritorno della Marcuzzi a Mediaset era stato, nei giorni scorsi, il sito Dagospia, che aveva parlato del suo arrivo al timone de Le Iene e di altri programmi della rete televisiva. Una scelta importante dopo che lo scorso giugno Alessia, con un comunicato, aveva annunciato la volontà di lasciare l’azienda del Biscione.

“Ho deciso di prendermi un momento per me – aveva spiegato – perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grande sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”.

Alessia Marcuzzi parla del suo ritorno in tv

A fare chiarezza ci ha pensato proprio la diretta interessata. La presentatrice ha postato sui social un video di qualche tempo fa in cui rispondeva a una fan che diceva di sentire la sua mancanza. “Una domanda che mi avete fatto in tanti – ha detto –. Anche voi mi mancate un sacco, tornerò quando sarò pronta”.

La nuova vita di Alessia Marcuzzi

Dopo l’addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi ha scelto di concentrarsi sulla famiglia. La conduttrice ha deciso di trascorrere più tempo con i suoi cari, dal figlio Tommaso alla piccola Mia sino al marito Paolo Calabresi Marconi.

La presunta crisi con il marito

L’addio a Mediaset per Alessia Marcuzzi era arrivato, mesi fa, dopo settimane segnate da pesanti gossip sulla sua vita privata. Si era parlato di una possibile crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi e di un addio fra i due. Una rottura prontamente smentita da Alessia che nell’ultimo periodo è apparsa molto serena e felice accanto al marito.

In passato la showgirl è stata legata a Simone Inzaghi, da cui ha avuto il primogenito Tommaso, in seguito ha vissuto una love story con Francesco Facchinetti che l’ha resa mamma della piccola Mia. Con entrambi gli ex ha mantenuto ottimi rapporti, ma il grande amore per lei è arrivato superati gli “anta” grazie all’incontro con Paolo Calabresi Marconi.

Dal 2014, la presentatrice è legata al produttore, l’unico che è riuscito a rubarle il cuore e a sposarla. “Io e Paolo ci siamo visti per la prima volta a Roma, eravamo molto piccoli, avevamo secondo me ventuno o ventidue anni, ogni volta che ci incontravamo per Roma lui era fidanzato ed io ero fidanzata – ha raccontato lei qualche tempo fa – dopodiché quando eravamo tutti e due single ci siamo rincontrati, ma ci siamo rincontrati over quaranta! […] Lui è l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata. Mi ha conquistata lasciandomi libera”.