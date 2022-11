Alessia Mancini, l’ex velina cambia vita: il suo primo libro è già un best seller

Fonte: IPA Alessia Mancini pubblica il suo primo libro

Alessia Mancini nel 1997 faceva coppia con Marina Graziani come velina di Striscia la Notizia e nel 1999 era con Gerry Scotti a Passaparola. Nella sua carriera ha fatto tantissime cose: attrice, showgirl, conduttrice e ora all’elenco si aggiunge il ruolo di scrittrice. Esce infatti per Electa Mondadori il suo primo libro, Il sorriso è l’ingrediente segreto.

Offerta Il sorriso è l'ingrediente segreto Potete acquistare anche online il libro di Alessia Mancini

Alessia Mancini, da showgirl a scrittrice

Alessia Mancini per anni è stata uno dei volti di punta di casa Mediaset, alla guida e al fianco dei più grandi conduttori, in numerosi programmi che hanno segnato la storia della televisione. Abbiamo già citato l’intramontabile Striscia la Notizia e il mitico Passaparola, fino a Junior Bake Off Italia. Ma oggi Alessia è qualcosa di più, è un’artista completa e ha voluto condividere le sue due passioni quella per la cucina e per il beauty.

A dir la verità, non sono un segreto. Infatti, sono già note agli oltre un milione di utenti che la seguono quotidianamente sui sui profili social, Instagram e Facebook, dove dispensa ricette e numerosi consigli pratici. Freschezza, lealtà, umanità, empatia e professionalità sono da sempre alcuni degli aggettivi che le hanno garantito l’affetto del grande pubblico.

Alessia Mancini, il suo primo libro

Numerose le ricette, i contenuti social e le dirette che realizza sui suoi profili sono sempre un trionfo, raggiungendo spesso oltre un milione di fan. Forte di questo successo e spinta dal desiderio da parte del pubblico di saperne di più, Alessia Mancini ha deciso di trasformare queste sue passioni e la sua esperienza sui profili social in un libro, Il sorriso è l’ingrediente segreto, che solo con il pre-order ha raggiunto i primi posti della classifica di vendita, diventando già il best seller del momento.

“Questo libro è figlio del cambiamento, prende spunto da una mia apertura ad un nuovo mondo, quello dei social che pensavo non appartenesse ad una persona che ha sempre tutelato la propria privacy come me”, scrive nell’introduzione del libro Alessia Mancini, e aggiunge “Se in passato è stato bello entrare nelle case degli italiani, quello che amo di più oggi è l’idea di farvi entrare in casa mia, il posto dove coltivo e sperimento le mie due grandi passioni: la cucina e il beauty”.

Alessia Mancini, l’affetto dei follower su Instagram

Il libro della Mancini, che è sposata con Flavio Montrucchio e ha due figli, Mya e Orlando, ha suscitato l’entusiasmo dei suoi follower, tanto che sul suo profilo Instagram troviamo messaggi meravigliosi e celebrativi come questo: “Ohiii Ale!!!! È vero!!! È grazie all’ Isola e alla tua cucina che sei diventata una nostra grande amica…Dalle prime storie di Flavio che ci ha aperto le porte di casa vostra mentre tu eri ancora in Honduras…Ricordo una dei tuoi primi video mentre sistemavi le orchidee che si erano seccate per la tua assenza e uno in cui facevi il pesto con il Bimby ….

Ero un po’ meravigliata nel vederti per la prima volta nel tuo privato e di come eri padrona e consapevole di tutto ciò che avveniva nella tua casa, nel vedere poi piano piano come ti occupavi personalmente, come una di noi, di ogni aspetto della tua casa e famiglia….E di lì piano piano sei diventata una presenza costante, le tue sono le storie e dirette che sono più felice di trovare quando apro Instagram. Ho la tua età e ti conosco da sempre, da quando facevi Non è la Rai, ma non ho mai pensato che un giorno saresti diventata come “un’amica”.

Ti stimo moltissimo per ciò che sei e per ciò che hai creato e mantenuto. Non vedo l’ora di ricevere il tuo libro. L’ ho comprato perché mi interessa molto ma soprattutto per ringraziarti per quello che condividi della tua vita, in un modo tutto tuo, differente da tutte le altre persone che seguo. Il più piacevole e vero. Spero che non ci sia mai una fine. Non vedo l’ora che il progetto camera da letto abbia inizio! Ti auguro un grandissimo e meritatissimo successo per il libro e per tutto il resto. Grazie. Ti voglio bene ❤️”