Alessandra Amoroso in visita al reparto oncologico di Scorrano. Il gesto speciale per i pazienti

Alessandra Amoroso ha incontrato i pazienti in cura e visitato la stanza che ospita il sistema acquistato grazie alle donazioni benefiche

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Ansa Alessandra Amoroso in visita al reparto di oncologia

Dopo un’estate densa di impegni e grande musica, Alessandra Amoroso è tornata ancora una volta nella sua Puglia, questa volta con un obiettivo diverso dai concerti.

La cantante ha infatti visitato al reparto oncologico dell’ospedale di Scorrano, dove ha incontrato i pazienti in cura e ha visto con i suoi occhi la stanza dedicata a un sistema che potrà aiutare chi affronta la chemioterapia. Il macchinario è stato acquistato proprio grazie alle donazioni della Big Family Onlus, l’associazione legata ad Alessandra.

Alessandra Amoroso incontra i pazienti dell’ospedale di Scorrano

A raccontare i momenti di un giorno così importante è stato proprio la Big Family Onlus, che ha condiviso il alcuni scatti della vista di Alessandra Amoroso al reparto di Oncologia. La cantante ha voluto essere presente per incontrare i pazienti in cura e vedere la stanza dedicata al sistema di raffreddamento del cuoio capelluto.

Si tratta di un apparecchio pensato per ridurre l’alopecia provocata dai farmaci chemioterapici: uno degli effetti delle cure che può pesare, e non poco, sul modo in cui una persona si vede e si percepisce durante la malattia.

A renderne possibile l’acquisto sono state le donazioni raccolte dalla Big Family Onlus. L’Asl di Lecce, nel ricondividere le foto della giornata, ha voluto ringraziare tutte le persone che continuano a sostenere le attività dell’associazione: le iscrizioni al fanclub di Alessandra, le donazioni, la partecipazione alle iniziative, il 5×1000.

“Un gesto concreto di empatia e attenzione verso chi affronta un delicato percorso di cura, reso possibile grazie alla generosità e alla partecipazione di tante persone”, si legge sotto la foto.

È anche grazie a questa community, che negli anni si è stretta intorno alla cantante, se il reparto oggi può contare su un nuovo sistema in più. Un progetto arrivato fino all’ospedale di Scorrano, proprio nella terra di Alessandra: quella terra che lei non ha mai smesso di sentire come casa, anche dopo anni di successi e di palchi in giro per l’Italia.

La visita le ha permesso di vedere da vicino il risultato di quella raccolta e, soprattutto, di incontrare le persone che stanno affrontando le cure nel reparto.

Alessandra Amoroso riceve la cittadinanza onoraria di Lecce

Dopo la visita al reparto di Oncologia di Scorrano, Alessandra Amoroso si prepara a vivere un’altra bella emozione nel cuore di Lecce. Mercoledì 26 agosto la cantante riceve la cittadinanza onoraria della città, proprio durante i festeggiamenti per la patrona.

Ad attenderla, la sindaca Adriana Poli Bortone, pronta a consegnarle il riconoscimento davanti alla città. Una serata che arriva in un momento già molto intenso per la cantante, tornata in questi giorni nella sua Puglia.

Alessandra è nata a Galatina, ma è cresciuta a Lecce, dove ha iniziato a muovere i primi passi nella musica. Poi sono arrivati il successo, i grandi palchi e Roma, ma il legame con il Salento è rimasto una presenza costante nella sua storia.

Ed è proprio questo che Lecce ha scelto di riconoscere. Non soltanto la cantante che ha costruito una carriera di successo, ma la ragazza partita dal Salento che, anche dopo essere arrivata lontano, ha continuato a portare con sé le proprie radici. Un percorso che il Comune ha indicato anche come esempio per i più giovani.