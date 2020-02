Alena Seredova incinta e felice. Buffon rimanda le nozze con la D’Amico

editato in: da

Alena Seredova e Ilaria D’Amico, lo stile a confronto delle due donne di Buffon

Alena Seredova sta vivendo un momento molto felice ora che è incinta di Alessandro Nasi, mentre Buffon e llaria D’Amico avrebbero deciso di rimandare le nozze. A svelarlo è il settimanale Nuovo, secondo cui la giornalista sarebbe pronta a giurare amore eterno al calciatore, ma sarebbe proprio lui a frenare per il matrimonio.

Legati dal 2014, i due hanno un figlio, Leopoldo Mattia, e la D’Amico non ha mai nascosto la volontà di sposarsi. La giornalista, come svela il settimanale, era pronta a organizzare la cerimonia entro quest’anno, ma a frenarla sarebbe stata l’indecisione di Buffon. Fonti vicine alla coppia infatti riferiscono che Gigi avrebbe deciso di concentrarsi maggiormente sul lavoro, puntando verso nuovi traguardi sportivi.

Poco prima di Natale, ospite di Verissimo, la D’Amico aveva fatto intendere a Silvia Toffanin che le nozze con Buffon erano più vicine che mai. “Gigi me l’ha già chiesto tante volte, ma in maniera goffa – aveva detto -. E io gli rispondo sempre che non si fa così. Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino”.

E se le nozze per Ilaria D’Amico e Buffon sono sempre più lontane, Alena Seredova sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. La modella è radiosa e di recente ha annunciato di essere incinta di Alessandro Nasi, suo compagno dal 2016. Un amore nato dopo la fine del matrimonio con Gigi che l’ha aiutata a rialzarsi in piedi e a sognare un nuovo futuro.

Secondo alcune indiscrezioni la Seredova avrà una femminuccia che farà compagnia a Louis Thomas e David Lee, nati dall’unione con Buffon. Oggi fra gli ex c’è un rapporto civile, costruito per amore dei figli e per garantire loro l’armonia che meritano. Nonostante ciò Alena non ha mai fatto segreto della sofferenza provata per aver scoperto dalla radio che lo sportivo aveva una relazione con la D’Amico.