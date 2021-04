Alda D’Eusanio contro Mediaset: “Mi è stata tolta dignità”

editato in: da

Alda D’Eusanio fa ancora discutere per le sue esternazioni contro Mediaset: la giornalista infatti è tornata a parlare della sua squalifica al Grande Fratello Vip, dovuta ad alcune affermazioni – molto pesanti – pronunciate durante la sua breve permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Intervistata dal settimanale Mio la D’Eusanio ha raccontato cosa è successo dopo le dichiarazioni su Laura Pausini e Paolo Carta, che hanno fatto indignare i social (e non solo): “Sono stata chiamata e cacciata mentre ero ancora in ciabatte. Avevo dato voce a un chiacchiericcio – sbagliando, per carità – ma pensavo quantomeno di poter rientrare per salutare i ragazzi e prendere le mie cose. Non c’è stato verso, mi hanno messo in macchina e rispedita a casa come un pacco postale. Un gesto che mi ha colpita e che mi ha tolto dignità“.

Alda D’Eusanio non ha contestato i motivi dell’esclusione – ammettendo di aver sbagliato nei confronti della Pausini e del compagno – ma di non aver gradito i modi dell’azienda, poco corretti (a suo dire) nei suoi confronti, rispetto al trattamento riservato ad altri concorrenti.

“Poco dopo vengo a sapere che ai ragazzi e agli ospiti di altri programmi viene assolutamente vietato di nominarmi. Fossimo stati all’epoca delle streghe, sarei finita sul rogo. Ed è questo che mi ha lasciata senza parole: l’eliminazione della mia stessa esistenza, come se quanto accaduto fosse una cosa talmente reietta da ritenere la mia persona innominabile. Sono stata in silenzio aspettando un cenno dell’azienda per poter fare delle doverose scuse pubbliche ma non me ne è stata data la possibilità”.

A rammaricarla e a intristirla, ancora oggi, il fatto di non aver più sentito il conduttore del reality show Alfonso Signorini, che tanto l’aveva voluta nella Casa del GF Vip: “Avrei voluto sentirlo parlare dell’offesa e della scivolata di cattivo gusto che ho fatto e che penso possa capitare a tutti nella vita. Durante il programma ha protetto fortemente tanti altri, e purtroppo non mi sono sentita protetta allo stesso modo. So che ha palesato il suo dispiacere in puntata e io sono in egual misura (e oltre) dispiaciuta per avere deluso le sue aspettative”, ha confessato la giornalista.