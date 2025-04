Alberto Angela, quanto è alto: il segreto della sua eleganza senza tempo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Alberto Angela

Degno erede di Piero Angela, il celebre ed acclamatissimo divulgatore scientifico alla conduzione di numerosi programmi tv, Alberto Angela è oggi considerato dai più l’affascinante portavoce della cultura nel panorama televisivo italiano.

Quanto è alto Alberto Angela?

Nato l’8 aprile del 1962 a Parigi, sotto il segno dell’Ariete, Alberto Angela – proprio come il suo amatissimo padre è stato – è un uomo di scienza: di professione paleontologo e quindi divulgatore scientifico, è al contempo uno tra i più apprezzati conduttori televisivi italiani, giornalista e scrittore.

Sin dalla tenera età egli ha spesso e volentieri accompagnato il padre nei suoi viaggi, ed è stato con ogni probabilità questo ad averlo avvicinato a quella che ad oggi non è più soltanto una radicata passione; dopo essersi diplomato in Francia, infatti, ha intrapreso il proprio percorso di studi in Scienze Naturali presso l’università La Sapienza di Roma, dove ha conseguito la laureto con 110 e lode ed ha persino ottenuto un premio per la tesi. Ecco poi arrivare la specializzazione in paleontologia e paleoantropologia ad Harvard, negli Stati Uniti d’America.

Dopo aver svolto per svariati anni attività di scavo e di ricerca sul campo, prendendo parte a molte spedizioni internazionali alla ricerca di resti fossili di antenati dell’uomo, Alberto Angela ha scelto di seguire le orme del padre come conduttore e divulgatore: fu proprio con lui che scrisse Il pianeta dei dinosauri, programma trasmesso da Rai 1 nel 1993, e a questo seguirono poi il noto Superquark, Quark Speciale e Viaggio nel cosmo.

Oltre ad essere grandemente stimato per essere il portavoce della cultura nel mondo della tv, il conduttore figlio d’arte è da moltissimi considerato anche un sex symbol: alto ben 1 metro e 80 centimetri e riconoscibile per un notevole portamento elegante, oltre che per la sua indiscutibile spiccata intelligenza si intende, lo studioso non ha certo altri meriti per aver assunto tale posizione nell’immaginario collettivo, anzi, tutto il contrario. A proposito della sua vita privata si sa infatti molto poco, e cioè che è felicemente sposato dal 1993 con una certa Monica e che ha tre figli, Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004).

Alberto Angela, è l’intelligenza il vero segreto del suo fascino senza tempo

Immessosi sul sentiero già tracciato dal padre, Alberto Angela si è rivelato con il tempo talentuoso e appassionato quanto lui ed è forse per questo stato accolto a braccia aperte dal pubblico italiano. Un chiaro esempio, il suo, di quanto l’intelligenza renda sexy: oltre ad essere il fiore all’occhiello della divulgazione scientifica in tv, il conduttore è tuttora da annoverare tra uomini più desiderati del piccolo schermo.

“Sex symbol io? Ma se sono l’uomo più normale della Terra… Quando ero ragazzo nessuno diceva che ero bello. Nella comunicazione vale l’insieme, l’aspetto fisico non è fondamentale. Conta la lunghezza d’onda che crei, la parola chiave è empatia” ha detto lui al proposito, sfoderando consuete riservatezza ed ironia.

Sono forse questi elementi – uniti a totali inconsapevolezza e non intenzionalità di fondo – che con la complicità di mise da scena sempre eleganti ed impeccabili rendono Alberto Angela un’icona. Una positiva, frutto dell’incontro tra cervello ed eleganza.