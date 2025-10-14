Al Bano, duro sfogo contro il Festival di Sanremo e Amadeus: “Basta giochetti”

Al Bano rompe il silenzio su Sanremo 2026: dopo le esclusioni dal Festival, il cantante si sfoga con parole forti e una frecciatina a Carlo Conti e Amadeus

IPA Al Bano Carrisi

Con la sua voce inconfondibile e una carriera che ha attraversato generazioni, Al Bano Carrisi è da sempre uno dei simboli più amati della musica italiana. Dalle hit con Romina Power ai palchi internazionali, il cantante di Cellino San Marco ha costruito un mito fatto di passione, talento e autenticità. Ma dietro l’immagine dell’artista instancabile, che a 82 anni continua a incantare il pubblico con la sua splendida voce, c’è oggi un uomo che ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo l’ennesima esclusione da Sanremo, in occasione delle edizioni 2024 e 2025 in cui il cantante non è reintrato nella rosa dei big in gara, Al Bano ha deciso di parlare chiaro: niente più compromessi, né silenzi. E le sue parole, tra amarezza e orgoglio, stanno facendo molto rumore.

Al Bano non parteciperà a Sanremo 2026, i motivi della decisione

Al Bano Carrisi torna a parlare e anche questa volta lo fa con la consueta schiettezza di sempre: dopo anni di speculazioni e silenzi sulla sua assenza al Festival di Sanremo, il cantante annuncia che non presenterà nessuna canzone per la prossima edizione e che quindi non participerà a Sanremo 2026.

Dopo le due bocciature consecutive incassate nelle ultime edizioni del Festival, e la delusione per il comportamento dei due direttori artistici, Al Bano porta avanti la sua protesta convinto che sia arrivato il momento di smettere di subire “giochetti” che, a suo dire, hanno minato la stima nei suoi confronti.

Così, a margine dell’evento Tennis and Friends Salute e Sport al Foro Italico, l’artista ha espresso tutto il suo risentimento per le esclusioni subite da parte di Amadeus e Carlo Conti, e ha lanciato una frecciatina alla conduzione: non intende più farsi trattare così.

Da cantante simbolo degli anni d’oro della musica italiana, Al Bano ha sempre coltivato il sogno di chiudere la carriera sul palco dell’Ariston, specie dopo i problemi avuti alla voce lo scorso anno. Eppure quelle porte che un tempo si spalancavano, oggi gli paiono precluse da politiche che non tollera più: “Penso di avere diritto a un pizzico di rispetto per il mestiere che faccio”, ha affermato, aggiungendo che non intende assistere passivamente all’ennesima bocciatura.

“Non sto a certi giochetti. È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo, non ci sto a queste cose” ha dichiarato ancora il cantante aggiungendo, alla sua delusione, un paragone degno di nota: anni fa, Pippo Baudo, che Al Bano ha sempre definito “uomo d’altri tempi”, avrebbe gestito tutto con garbo e rispetto, senza esclusioni plateali, da vero signore qual era.

Al Bano, la dura critica ad Amadeus e Carlo Conti

La stoccata agli ultimi due direttori artistici del Festival di Sanremo, ovvero Carlo Conti ed Amadeus, arriva impietosa dalle parole di Al Bano all’evento del Foro Italico: oltre ad aver ribadito la sua intenzione a non lasciarsi più coinvolgere in diamiche del genere, l’artista pugliese ha anche aggiunto che non presenterà nessuna canzone perché i due direttori artistici che sono stati al timone del Festival negli ultimi anni non hanno avuto per lui il rispetto che un artista con decenni di carriera alle spalle merita.

Al Bano insomma, dichiara in modo netto che preferisce uscire di scena piuttosto che continuare a sentirsi messo da parte e, in un mondo dove la vita pubblica di un icona è costantemente scrutata, il suo gesto non è solo una protesta, ma quasi un avvertimento: dietro lo sfogo, si intravede un artista stanco delle regole non scritte di uno show-business che spesso premia l’apparire più del merito.

Per i suoi fan e per chi lo ha amato su ogni palco, la scelta dell’artista appare dolorosa e quasi definitiva ma per Al Bano, che ha deciso di anteporre la dignità e la coerenza alla ribalta, è un passo necessario in attesa che nuove direzioni artistiche possano invertire la rotta. Nel frattempo lui si ritira da un palcoscenico che, come sostiene, allo stato attuale delle cose non lo merita più.