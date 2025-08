Il Festival di Sanremo potrebbe non essere un capitolo chiuso per Al Bano che potrebbe riproporsi per l’edizione 2026

IPA Al Bano

Al Bano a Sanremo c’è stato parecchie volte, e continua a esserci spesso. Come ospite, grande maestro, invitato speciale, all’occasione co-conduttore, ma, da otto anni a questa parte, non più come concorrente. Ai Festival degli scorsi anni si era candidato, ma era stato escluso perché troppo âgé – Amadeus puntava sui giovani giovanissimi. Con Carlo Conti direttore artistico le cose potrebbe cambiare e Al Bano potrebbe tornare nella schiera di big del palco dell’Ariston.

Al Bano torna a pensare a Sanremo

Lo scorso anno aveva detto perentorio: “Non ci riproverò più”. Parole portate via dal vento della sua Puglia, perché Al Bano con Sanremo ci riprova eccome, ma a una condizione. Intercettato dai microfoni dell’agenzia stampa LaPresse, il cantante di Cellino San Marco ha aperto uno spiraglio: “Se presento una canzone al prossimo Festival? Ancora non ci ho pensato”. E già vien meno il no categorico. “Tuttavia, attendo garanzie, se non mi vogliono non me ne frega niente” chiosa.

Non sarà di certo troppo anziano per gareggiare nel Festival della musica italiana, ma lo è eccome per farsi dir di no, per mandare un brano e non ricevere risposta o, peggio, essere provinato e infine scartato. Insomma, il messaggio a Carlo Conti sembra chiaro: Al Bano a Sanremo 2026 ci viene volentieri, ma vuole farsi un po’ pregare. Vezzi da divo che a uno del suo calibro si perdonano.

Perché Amadeus e Conti lo scartarono

Nel 2024 Albano Carrisi si esibì assieme ai colleghi Gianni Morandi e Massimo Ranieri in quello che sarebbe stato l’ultimo Sanremo di Amadeus (almeno per il momento). In quell’occasione, l’Ama direttore artistico gli fece una promessa: “Vieni, poi, il prossimo anno, torni in gara”. E Al Bano ci è andato, confidando nella promessa del direttore artistico.

Poi Amadeus ha lasciato la Rai e l’Ariston e al suo posto è arrivato Carlo Conti, non intenzionato a tener fede alla parola del suo predecessore. Il cantante pugliese raccontò di aver mandato ben tre diverse proposte di brani a Conti, “volevo chiudere la mia carriera da concorrente con Sanremo”. Tre canzoni, tutte scartate, seppur secondo il cantante la musica c’entrava poco. “Lo sanno tutti che non mi hanno voluto perché non ho l’età”. Forse gli 81 non erano gli anni giusti, forse quest’anno, che di candeline Albano ne spegne 82 sarà l’anno giusto per coronare il suo sogno.

È suo il record di presente al Festival

Concludere la carriera come concorrente al Festival di Sanremo per Al Bano rappresenterebbe la degna chiusura di un cerchio fortunato. Carrisi è infatti uno dei cantanti italiani che detiene il record di presenze sul palco dell’Ariston: in terra ligure ha gareggiato ben 15 volte. La prima fu nel 1968 con il brano La siepe. La vittoria arriva nel 1984, quando duetta con Romina Power in Ci sarà – con l’ex grande amore sarà al Festival cinque volte, di cui quattro sul podio. L’ultima volta fu nel 2017, con la canzone Di rose e di spine che gli valse l’eliminazione ben prima della finale. Una sconfitta che al competitivo artista brucia ancora, e forse proprio per rifarsi da quell’eliminazione sogna di tornare ancora una volta – non è detto l’ultima – tra i big del Festival di Sanremo.