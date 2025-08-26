Al Bano, delusione per Sanremo e contro Romina Power: “Dopo il divorzio ha violato i patti”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Al Bano torna a far parlare di sé non solo per la musica, della quale è ancora un importante protagonista, ma anche per le dichiarazioni rilasciate sulla vita privata e sul rapporto con l’ex moglie Romina Power. In una recente intervista, il cantante di Cellino San Marco ha rivelato che, dopo il divorzio, la storica compagna non avrebbe rispettato gli accordi stabiliti, lasciandogli ancora oggi l’amaro in bocca. Nel racconto, Al Bano trova spazio anche per il ricordo di Pippo Baudo e per il sostegno ricevuto dal conduttore, lamentandosi invece delle conduzioni delle ultime edizioni del Festival di Sanremo, così diverse e poco rispettose nei suoi confronti rispetto al passato.

Al Bano su Romina Power, patti non rispettati

Erano una delle coppie più amate del mondo della musica e, nonostante la loro separazione risalga ormai a decenni fa, Al Bano e Romina Power conservano ancora oggi un fascino incredibile, tanto che ogni loro vicenda o dichiarazione viene sempre accolta con interesse.

Dopo varie vicessitudini, con il tempo il loro legame è diventato improntato al rispetto e alla stima reciproca, soprattutto sul piano professionale, e lo stesso Al Bano ha più volte sottolineato come il loro sodalizio artistico rimanga solido. Tuttavia ci sono ancora questioni in sospeso, soprattutto riguardanti alcune dichiarazioni rilasciate da Romina e gli accordi che i due avrebbero preso per i loro figli dopo il divorzio.

Al Bano è tornato a parlare del legame con Romina in una recente intervista rilasciata a La Stampa: qui il cantante non ha usato giri di parole parlando proprio del post separazione da Romina. A suo dire, dopo il divorzio, la Power non avrebbe rispettato gli accordi presi, una dichiarazione che getta nuova luce su una storia personale e artistica che ha segnato la musica italiana per decenni e ancora oggi continua a far parlare.

Secondo quanto riportato, Al Bano avrebbe sofferto molto anche per le dichiarazioni di Romina sui propri amori tenuti nascosti: “Non voglio parlare di questo. Lei ha fatto la sua scelta, io non ho avuto niente da dire e tutto da soffrire… in silenzio educato ho fatto la mia scelta” avrebbe detto il cantante.

Le rivelazioni di Romina risalgono ad una sua ospitata a Verissimo durante la quale avrebbe svelato di aver avuto una storia negli Stati Uniti con un appassionato di moto e una relazione con Brian Sweeney negli anni antecedenti il 2016, rivelando anche di aver tenuto segrete alcune relazioni.

Al Bano però ha voluto concentrare l’attenzione sugli accordi non mantenuti da Romina circa l’educazione dei figli e avrebbe rincarato la dose dichiarando: “Non ha saputo mantenere i patti secondo i quali fino ai 18 anni i ragazzi restavano con me a studiare. Quindi mi son fatto una vita. Vivere in quella casa senza la voce dei bambini era impossibile”.

Al Bano e Sanremo: le dichiarazioni del cantante

Nell’intervista rilasciata a La Stampa non sono mancati i riferimenti di Al Bano al Festival di Sanremo, kermesse alla quale ha partecipato per ben 15 volte, l’ultima delle quali nel 2017 con il brano Di rose e di spine, mentre l’ultima apparizione sul palco dell’Ariston risale al 2024 insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

Nel 2024 Al Bano avrebbe voluto partecipare a Sanremo, ma secondo alcune indiscrezioni Amadeus avrebbe bocciato le sue proposte e il cantante non avrebbe nascosto una certa amarezza per questo rifiuto, ma anche per le ultime gestioni sanremesi: secondo quanto dichiarato, i direttori artistici Amadeus e Carlo Conti non avrebbero avuto nei suoi confronti la stessa attenzione che trovava con i conduttori del passato, tra cui Pippo Baudo, scomparso recentemente.

“Ero abituato a un signore che aveva per nome Pippo Baudo. Amadeus e Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando si parla di una proposta, si può dire di sì ma anche di no, però non debbono farti fare la figura dell’idiota. Le parole debbono avere un peso. Io debbo passare gli esami con loro? Semmai loro con me, data l’età ed esperienza, senza presunzione. Nella mia vita ho sempre scelto incontri godibili dal punto di vista umano” ha dichiarato senza mezzi termini.

Parole dure, che riflettono il carattere diretto del cantante tanto apprezzato dai suoi fan, ma anche una certa nostalgia verso un’epoca in cui i rapporti nel mondo dello spettacolo erano ben differenti.