Al Bano va a trovare Sophia Loren a Ginevra: “Indimenticabile”. Gli scatti tra sorrisi e ricordi

Fonte: IPA Al Bano e Sophia Loren

Due icone della cultura italiana si sono riunite al di fuori dei confini nazionali. È già storico l’appuntamento tra Al Bano e Sophia Loren, avvenuto a Ginevra, in Svizzera. Un incontro d’affari che si è ben presto trasformato in un momento di tenerezza e nostalgia. Si tratta della seconda volta nella storia che il cantautore pugliese ha l’occasione di parlare con la grande attrice.

L’incontro tra Al Bano e Sophia Loren

Nelle storie Instagram di Al Bano è comparso qualcuno di molto speciale. Il cantante di Cellino San Marco ha svelato un suo recente, e inatteso, incontro con la più grande tra le dive del cinema italiano. Albano Carrisi era a Ginevra, dove è stato ospite di Sophia Loren. L’appuntamento è stato organizzato da un amico in comune, il collezionista d’auto svizzero Daniel Iseli.

Ed è stato proprio Iseli a documentare lo storico incontro sui social, postando sui social diversi scatti del pomeriggio. Si vede Al Bano, con l’immancabile cappello bianco, stringere la mano a Sophia seduta in poltrona. Un abbraccio tra i due, con l’attrice ancora in tenuta casalinga, circondata dagli innumerevoli premi guadagnati nel corso della sua lunga carriera cinematografica.

Poi Loren riassume le sembianze da diva e indossa un prezioso blazer bianco per una passeggiata e un’elegante cena in compagnia dei due amici di vecchia data. Si tratta della seconda volta che Al Bano incontra Sophia Loren, la prima fu a Roma quasi cinquant’anni fa. Per l’occasione, il cantante si è fatto autografare le foto del primo incontro.

“Incontro magico tra leggende della musica e del cinema. – ha scritto il collezionista Iseli – La visita alla Grande Dame è durata circa due ore, ricca di calore, profondo rispetto e preziosi ricordi di momenti condivisi. Sorseggiando un caffè, abbiamo riso, chiacchierato e ricordato i bei tempi. Come segno speciale di amicizia, Sophia Loren ha autografato le foto del suo precedente incontro con Daniel e Albano a Roma: un momento da pelle d’oca che non finirà mai. Incontri di questo tipo sono doni della vita: senza tempo e fonte di ispirazione”.

La vita in Svizzera di Sophia

Sono ormai molti anni che Sophia Loren risiede stabilmente in Svizzera, nella città di Ginevra. “Viaggio così tanto che non so davvero dove sia ‘casa’. – aveva dichiarato ad AD alla fine degli Anni ’80 – La cosa più vicina, credo, è la nostra casa a Ginevra, perché i miei figli, Carlo ed Edoardo, sono nati e cresciuti lì”. La scelta di trasferirsi in Svizzera è anche una questione di privacy, la possibilità di condurre una vita “normale”.

“Avevamo bisogno di stare in un posto dove potessimo sentirci più sicuri e vivere più tranquillamente” scrive l’attrice nel suo libro di memorie Ieri, oggi, domani. La mia vita, pubblicato nel 2014. A Ginevra Sophia Loren risiede in un’elegante villa nel centro città, nel quartiere storico. La raffinata dimora conserva alcuni cimeli (ad esempio uno splendido letto a baldacchino) provenienti dalla villa di Roma che Sophia condivise con l’amato marito Carlo Ponti, scomparso nel 2007.