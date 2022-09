Adriana Lima di nuovo mamma: è nato il piccolo Cyan. Il dolce annuncio su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Adriana Lima è diventata mamma per la terza volta e lo ha annunciato con un dolcissimo post su Instagram, dove condivide con i fan molti momenti importanti della sua vita. Non è la prima volta che l’ex Angelo di Victoria’s Secret si serve dei social per comunicare notizie del genere. Lo aveva fatto proprio con l’annuncio della gravidanza lo scorso febbraio, con un video divertente arrivato online come un fulmine a ciel sereno. Adesso il suo piccolo ha un volto, anzi un “occhio”. Ed è di un bellissimo color ciano.

Adriana Lima annuncia la nascita del terzo figlio

Avevamo lasciato Adriana Lima sul red carpet del Festival di Cannes 2022, in cui sfoggiava il suo meraviglioso pancione con un abito da sogno. Ancor prima la super modella aveva condiviso su TikTok un tenerissimo video per annunciare la terza gravidanza, con tanto di ecografia in cui si sentiva in sottofondo il battito cardiaco del bebè in arrivo. “In arrivo nell’autunno 2022”, concludeva nella clip ma il piccolo ha deciso di arrivare con un po’ di anticipo: il 29 agosto 2022 è nato il piccolo Cyan Lima Lemmers.

Un nome molto particolare, quello di un colore che evoca paesaggi incontaminati e sensazioni uniche, scelta che la stessa Adriana ha spiegato a corredo del post. “Il ciano è il colore tra il verde e il blu sullo spettro visibile della luce – ha scritto la modella -. Il ciano è il colore delle acque di Bora Bora e delle Maldive, posti nella lista dei desideri della nostra famiglia. Il ciano ora è il nostro colore preferito… Il colore degli occhi del nostro bambino. Benvenuto nel nostro mondo”.

E poi quell’unica foto che non mostra tanto, ma dice tutto. L’occhio splendido del figlio tanto atteso, frutto di un grande amore e che è già la cosa più preziosa del mondo per la sua mamma. Una fonte ha rivelato a People che il piccolo le somiglia già tantissimo e condivide con la modella il taglio degli occhi e la forma delle labbra. Una meravigliosa creatura.

Adriana Lima, la famiglia allargata e l’amore con Andre Lemmers

Per Adriana Lima la nascita del piccolo Cyan segna un ulteriore tassello nella sua famiglia allargata. Oggi è felice al fianco di Andre Lemmers, papà del bambino, ma la modella di Victoria’s Secret ha già le due figlie Valentina, nata il 15 novembre 2009, e Sienna, nata il 12 settembre 2012, avute con l’ex marito Marko Jarić. Il matrimonio tra la Lima e l’ex giocatore di basket è durato cinque anni e si è concluso con il divorzio, annunciato con un comunicato congiunto in cui la coppia chiedeva di rispettare la privacy di un momento tanto delicato.

L’amore con l’attuale compagno è sbocciato nel 2021 e i due sono inseparabili. Emblematico il post condiviso a San Valentino dalla bella Adriana, in cui scriveva al suo Andre “Ti amo più del cioccolato”. Così come indimenticabile è stato il loro red carpet a Cannes nel 2022, dove – oltre alla lampante bellezza della modella con il suo pancione – si percepiva il profondo legame della coppia. E adesso i due si preparano a vivere l’avventura più bella, con la nascita del frutto del loro amore.