Addio a Franco Ciani, l’ex di Anna Oxa: lo sfogo durissimo di Morgan

Morgan torna a farsi sentire su Instagram con uno sfogo durissimo in merito al gesto di Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa.

L’ex musicista, produttore e autore si è tolto la vita il 3 gennaio, lasciando un biglietto al suo impresario Nando Sepe, motivando questo gesto con problemi di natura economica. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, l’uomo si era visto pignorare i diritti SIAE di alcuni tra i più grandi successi.

Il cantautore ha riservato parole dure per il sistema giudiziario italiano, soprattutto dopo le ultime vicende personali, che lo hanno visto sfrattato da casa:

Morgan non è nuovo agli sfoghi sui suoi profili social, e questa volta utilizza la drammatica dipartita di Ciani per mettere nero su bianco il suo punto di vista sulla giustizia italiana:

Una legislazione a dir poco anticostituzionale piena zeppa di meccanismi inarrestabili dove una volta che il cittadino anche solo per sbaglio mette mezzo piede viene trascinato ed inghiottito, spellato vivo, vilipeso, derubato legalmente, messo in ginocchio e infine fagocitato una volta che non ha neanche più un briciolo di energia per aprire le finestre al mattino.