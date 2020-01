Chi era Franco Ciani, l’ex marito di Anna Oxa

editato in: da

Franco Ciani, musicista, produttore e autore, è stato il primo marito della cantante Anna Oxa. Il 3 gennaio 2020 si è tolto la vita per motivi che, stando al contenuto di un biglietto lasciato al suo impresario Nando Sepe, sarebbero legati a questioni di natura economica.

Ciani, che avrebbe compiuto 63 anni il prossimo 17 agosto, è stato, come già detto, il primo consorte di Anna Oxa. I due sono convolati a nozze quando la cantante italo-albanese aveva appena 19 anni. Il sodalizio sentimentale non è durato, in quanto la Oxa si è successivamente legata a Gianni Belleno, membro del gruppo progressive dei New Trolls e padre dei suoi due figli (Francesca, nata nel 1992, e Qazim, venuto al mondo nel 1997).

Il sodalizio professionale è però andato avanti per diversi anni. Franco Ciani è stato infatti autore di successi che hanno cambiato non solo la carriera della cantante, ma anche la storia della musica italiana. Tra questi è possibile citare Ti Lascerò, brano cantato in coppia con Fausto Leali e canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 1989, ma anche È Tutto un Attimo, canzone portata dalla Oxa sempre sul palco di Sanremo, ma nel 1986.

Autore anche del grande classico Quando Nasce un Amore – canzone del 1988 – Franco Ciani ha collaborato pure con altri artisti di grande fama. Tra i nomi in questione è possibile citare quello di Lucio Dalla, così come Fiordaliso.

Nato a Bologna, il primo marito di Anna Oxa – fino a pochi anni fa sposata con Marco Sansonetti, di vent’anni più giovane di lei – era oberato dai debiti. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, l’uomo si era visto pignorare i diritti SIAE di alcuni tra i più grandi successi (oltre ai brani già citati è degna di nota anche la canzone Tutti i Brividi del Mondo).

Ciani, che viveva a Viareggio – città dove aveva aperto un’edicola – era sposato da 27 anni con Manuela Falorni, 61 anni, ex attrice hard nota anche come La Venere Bianca e madre di un figlio nato da una precedente relazione.

La donna, intervistata nel 2014 dalla giornalista Cinzia Donati per il libro La Seconda Stanza delle Torture, ha rivelato che, prima di diventare suo marito, Ciani era stato il suo manager. La Falorni, esperta di body building e personal trainer, il 5 gennaio 2020 ha ricordato il defunto consorte su Facebook con un commovente post e ha cambiato il suo status in “vedova”.

La drammatica dipartita di Franco Ciani è stata commentata anche dalla Oxa, che ha dichiarato al Corriere della Sera di non credere al fatto che l’ex consorte si sia suicidato, affermando altresì che “sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei”.