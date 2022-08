Addio a Joe E. Tata di Beverly Hills 90210: l’addio commosso dei suoi colleghi

Fonte: Getty Images Joe E. Tata, indimenticabile volto di Beverly Hills 90210

Joe E. Tata, l’indimenticabile Nat di Beverly Hills 90210, si è spento oggi a 85 anni. Il suo personaggio era il proprietario del Peach Pit, il locale dove i ragazzi della popolare serie si riunivano in ogni episodio. A darne il triste annuncio è stato proprio Ian Ziering, Steve nello show, che ha dato inizio ai messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’attore. Tata soffriva di Alzheimer dal 2018.

Addio a Joe E. Tata, aveva 85 anni

Joe E. Tata si è spento a 85 anni, dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer. L’attore, reso celebre dal ruolo di Nat Bussichio in Beverly Hills 90210, è stato uno dei volti più amati della tv negli anni ’90. A dare il triste annuncio della sua scomparsa il collega e amico, Ian Ziering, Steve Sanders nel popolare show.

L’attore ha ricordato come, in questo 2022, ben tre nomi importanti della serie siano scomparsi improvvisamente: “Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle scrittrici e produttrici più prodigiose di 90210, Denise Douse, che interpretava la signora Teasley, e ora sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Joe E. Tata”.

Ian ha voluto sottolineare la lunga carriera di Joe E. Tata, dagli anni ’60 ad oggi, e di come lui sia stato una ispirazione e una persona sempre buona e gentile sul set: “Ricordo di averlo visto in Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme. Ha interpretato spesso uno dei cattivi di sfondo nella serie originale di Batman. Mi resta nella memoria come una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era tanto generoso con la sua saggezza quanto con la sua gentilezza”.

“Oggi il mio sorriso si affievolisce – ha concluso Ziering – ma cullarsi nei ricordi più belli insieme, lo fa passare dai miei occhi al mio cuore, dove rimarrà sempre”.

Shannen Doherty, Brenda Walsh nella serie, per il momento non è riuscita a condividere altro che una foto nelle sue storie Instagram.

Era stata la figlia dell’attore, Kelly Tata, a raccontare negli ultimi mesi la difficile situazione del padre, sottoposto a cure costose che però hanno portato i due a dissapori a causa dei trattamenti medici forzati. L’uomo infatti era stato sottoposto a conservatorship, la stessa tutela legale dalla quale pochi mesi fa si è liberata Britney Spears.

La carriera di Joe E. Tata

Chi è cresciuto negli anni ’90 non può dimenticare il volto di Joe E. Tata, il Nat di Beverly Hills 90210, uno zio per i ragazzi della serie ma anche per i giovanissimi che seguivano ogni episodio e ascoltavano le sue perle di saggezza.

Ma la sua carriera è stata lunga e costellata di ruoli: il suo primo lavoro risale addirittura al 1964, nella sit com Gomer Pyle, U.S.M.C., e sono state tante le parti sul piccolo schermo. Lo abbiamo visto in Wonder Woman, The A-Team, General Hospital e Magnum P.I., fino al cameo in Streghe, dove ha avuto una mini reunion con Shannen Doherty.

Il suo ruolo più popolare resta quello in Beverly Hills 90210, ripreso poi anche nei vari spin-off, un personaggio tanto amato che gli ha dato una popolarità tale da essere ricordato dal grande pubblico come uno di famiglia.