10 cose che non sapete su Benedetta Mazza

Showgirl, ex modella, concorrente di reality, ma anche speaker radiofonica: Benedetta Mazza è uno fra i volti più versatili e amati della tv. Classe 1989, originaria di Parma, ha conquistato l’affetto del pubblico partecipando al GF Vip, dove in tanti facevano il tifo per un possibile flirt con Stefano Sala.

Benedetta ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo prendendo parte a Miss Italia nel 2008. In seguito si è divisa fra il piccolo e il grande schermo. Ha recitato in Amore 14 di Federico Moccia e in Loro di Paolo Sorrentino, mentre dal 2009 al 2011 è stata una delle Professoresse de L’Eredità. Ha inoltre condotto alcune trasmissioni per bambini su Rai Gulp e ha preso parte, in qualità di concorrente, di show celebri come Pechino Express, Back To School e Tale e Quale Show.

Biondissima, determinata e star di Instagram, Benedetta Mazza è da sempre sulla cresta dell’onda e pronta a realizzare i suoi sogni. Scopriamo dieci curiosità che la riguardano (e che forse non conoscete).

Benedetta Mazza al GF Vip, il legame con Stefano Sala

Nel 2018, Benedetta Mazza ha varcato la porta rossa del GF Vip diventando una concorrente ufficiale della trasmissione. Un’esperienza importante per l’ex modella, che nella casa più spiata d’Italia ha da subito creato un’intesa speciale con Stefano Sala. Fra i due sembrava potesse nascere una love story, ma dopo baci mancati e chiarimenti, entrambi hanno scelto di restare solamente amici.

Benedetta Mazza, mamma Rossella

Durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, Benedetta ha parlato spesso del suo rapporto con la madre Rossella. L’ex modella si è confrontata spesso con Giulia Salemi, raccontando la sua esperienza di figlia di genitori separati e la vita vissuta lontano dalla famiglia dopo la scelta di lasciare Parma a soli 18 anni per inseguire i suoi sogni.

Benedetta Mazza e la sorella Isotta

Nel corso dell’esperienza di Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip, il pubblico ha potuto conoscere anche Isotta Mazza. Si tratta della sorella minore dell’ex modella e sua prima fan. Le due sono legatissime e si assomigliano molto. Nel corso degli anni si sono sostenute a vicenda, così tanto che Isotta ha deciso di vincere la sua timidezza partecipando a una puntata del GF Vip per poter parlare con sua sorella.

Benedetta Mazza, chi è il fidanzato

Dal 2012 al 2015, Benedetta Mazza è stata legata a Matteo Branciamore, attore de I Cesaroni. In seguito l’ex Professoressa de L’Eredità ha vissuto una love story con Daniel Osvaldo, ex calciatore italoargentino. Benedetta ha raccontato di aver conosciuto Daniel tramite Instagram e di averlo incontrato per la prima volta a Madrid. Da quel momento sarebbe nato un amore travolgente che avrebbe spinto l’ex modella a seguire il fidanzato in Argentina. In seguito però qualcosa si sarebbe rotto fra i due e Benedetta sarebbe ritornata in Italia da sola, mettendo fine alla relazione. Dopo l’amicizia speciale con Stefano Sala al GF Vip, la Mazza ha deciso di proteggere ancora di più la sua privacy e gli amori vissuti lontano dai riflettori. L’ultimo sarebbe quello con Omar Hassan, celebre pugile e pittore, ex compagno di Nina Zilli.

Benedetta Mazza, il sogno dei figli

Benedetta Mazza non ha figli, ma non ha mai nascosto la volontà di diventare mamma accanto all’uomo giusto. Fedele alla sua riservatezza, ha sempre protetto le sue relazioni, evitando di rilasciare dichiarazioni al riguardo.

Benedetta Mazza, i suoi tatuaggi

Benedetta Mazza ha una grande passione per i tatuaggi. Fra i suoi preferiti ci sono un diamante tatuato sulla caviglia, una libellula che appare sul braccio e la scritta Revolution che si può vedere sul polso. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha vissuto un legame forte con Stefano Sala, l’ex modella si è tatuata sul polso un bracciale. Si tratta della riproduzione di un bracciale che Benedetta ha regalato all’amico e che ha un ciondolo a forma di occhio. Un modo per ricordare i tre mesi vissuti all’interno della casa di Cinecittà e un’esperienza unica che l’ha segnata profondamente.

Benedetta Mazza, Instagram e il lavoro come influencer

Dopo la partecipazione al GF Vip, Benedetta Mazza è diventata una influencer di Instagram. L’ex modella ha creato una vera e propria community con cui condivide consigli di bellezza e riflessioni importanti. Da qualche tempo ha inoltre aperto un blog intitolato Benny’s Beauty Community e dedicato proprio al beauty e al make up.

Benedetta Mazza oggi, cosa fa

Benedetta Mazza oggi cosa fa? L’ex modella ha deciso di lasciare definitivamente il mondo dei reality e di dedicarsi a una sua grande passione: la radio. L’ex Professoressa de L’Eredità ha deciso di cambiare lavoro, diventando una speaker nella web radio di RDS e lavorando sulle frequenze di radio Latte e Miele.

Benedetta Mazza su QVC

Nonostante il lavoro in radio, Benedetta Mazza non ha mai lasciato del tutto la tv. È infatti diventata uno dei volti più famosi di QVC, il canale di intrattenimento e shopping sul Digitale Terrestre. Uno spazio in cui si parla di prodotti dedicati a cucina, fai da te, tecnologia e moda, con tantissime ore di diretta che Benedetta affronta con la consueta grinta.