La Volta Buona, pagelle del 22 ottobre: Benedetta Mazza si confessa (8), scontro tra Mary e Nello (7,5)

Caterina Balivo ha portato in tv storie di rinascita e consapevolezza: da Benedetta Mazza a Mary Segneri, passando per il racconto toccante di Ludovica Nasti

Nel pomeriggio del 22 ottobre, La Volta Buona con Caterina Balivo ha portato sul piccolo schermo una puntata densa di emozioni e riflessioni. Al centro del dibattito: il corpo, la percezione di sé, le trasformazioni fisiche e l’eterna battaglia tra accettazione e giudizio. Dalla storia di chi ha perso decine di chili fino a chi, invece, si è ritrovato sotto attacco proprio per essere cambiato, la Balivo ha costruito un mosaico di testimonianze vere, intense e a tratti scomode. In studio si sono alternati volti amatissimi e nuove voci, ma tutte accomunate da un filo conduttore: la ricerca dell’equilibrio tra ciò che si è e ciò che gli altri si aspettano.

Benedetta Mazza, vulnerabilità e pressione sociale. Voto: 8

È una delle donne più solari della televisione italiana, ma dietro al suo sorriso si nasconde una storia che molte spettatrici possono comprendere. Benedetta Mazza, ex Miss Italia e conduttrice, ha raccontato con grande sincerità la propria trasformazione fisica: “Ho perso 15 chili”, ha confessato durante la puntata de La Volta Buona, “ma paradossalmente è stato peggio dopo”.

Benedetta ha voluto chiarire che la sua perdita di peso non è stata frutto di un piano estetico, ma di un periodo complesso, segnato dallo stress e da problemi di salute. Nonostante ciò, la reazione del pubblico non è stata quella che ci si aspetterebbe: “Quando ero più in carne arrivavano critiche, ma dopo aver perso peso è stato anche peggio. Non ti viene perdonata la trasformazione”.

Le sue parole hanno colpito nel segno. In un’epoca in cui l’immagine pubblica sembra definire il valore di una persona, Benedetta ha riportato il discorso su un piano più autentico: quello della vulnerabilità e della pressione sociale. La sua voce è diventata simbolo di una doppia condanna che troppe donne conoscono bene: “troppo” o “troppo poco”, ma mai “giusto”. Il pubblico ha sentito la verità nel suo tono, e la Balivo le ha dato spazio e rispetto, senza spettacolarizzare il dolore.

Mary Segneri, meno 60 kili e più felice. Voto: 8,5

Da ex concorrente del Grande Fratello a esempio di forza e determinazione, Mary Segneri è tornata davanti alle telecamere per raccontare un percorso straordinario: sessanta chili in meno e una vita completamente diversa. Ma dietro al numero, c’è molto di più.

Durante la puntata, Mary ha parlato con serenità della decisione di cambiare radicalmente abitudini e ritrovare una salute che stava compromettendo la sua quotidianità. Non ha negato la difficoltà del percorso, anzi, ha raccontato con onestà la fatica, la costanza, i momenti di scoraggiamento e la gioia di riconoscersi allo specchio.

Tuttavia, non sono mancati i contrasti. In studio, Nello Iorio ha messo in discussione il racconto della felicità legata al dimagrimento, definendo “tossica” la narrazione secondo cui la magrezza equivarrebbe alla felicità. Una provocazione che Mary ha accolto con equilibrio, rispondendo: “Io non ho mai detto che essere magra rende felici, ma che ritrovare la salute mi ha fatto stare meglio con me stessa”.

Nello Iorio, la polemica con Mary. Voto: 7,5

Abituato a far ridere nei panni del “Nonno moderno” di Made in Sud, Nello Iorio ha scelto di presentarsi in una veste diversa: quella di uomo che convive con l’obesità ma rifiuta l’idea che la felicità debba passare per la bilancia.

Il suo intervento a La Volta Buona ha spiazzato per la lucidità e il tono sincero. “Non bisogna associare automaticamente il dimagrimento alla gioia”, ha detto, con la franchezza che lo contraddistingue. “Ci sono persone obese che stanno bene, che sono felici e piene di vita. Raccontare il contrario è pericoloso, perché fa sentire chi non riesce a cambiare come se fosse sbagliato”.

Chef Vitantonio Lombardo, cambia vita per amore dei figli. Voto: 9

Tra le storie più commoventi della puntata, quella di Vitantonio Lombardo ha conquistato tutti. Lo chef lucano, stellato Michelin, ha raccontato di aver perso ben 64 chili in 8 mesi, passando da 176 a 112 chili grazie a un intervento di sleeve gastrica. Un percorso difficile ma illuminato dalla determinazione e dal sostegno della famiglia.

Nel suo intervento, ha spiegato di aver deciso di cambiare non per estetica ma per amore della vita: “Volevo poter correre con i miei figli, sentirmi leggero non solo nel corpo ma anche nel cuore”.

Il programma ha mostrato anche un servizio registrato a Matera, nella sua città, con l’inviata di Rai 1 che ha raccolto le parole di sua moglie, dei figli e della mamma. L’emozione della Balivo era evidente quando ha commentato: “Non sono mai stata a Matera, ma dopo questo servizio ci voglio andare con i miei bambini”.

Lo chef, oggi nel gotha della cucina italiana, è l’unico lucano a vantare una stella Michelin nella sua regione. La sua storia ha portato nel programma una luce diversa: quella della rinascita consapevole, del cambiamento che nasce dal coraggio. Una testimonianza autentica e piena di orgoglio, che ha saputo unire il mondo del benessere e quello della cultura gastronomica italiana.

Ludovica Nasti, la nuova Sophia Loren. Voto: 9

A soli diciotto anni, Ludovica Nasti ha già una vita che sembra un film. La piccola “Lila” de L’Amica Geniale è oggi una giovane attrice matura, capace di parlare con profondità e dolcezza della propria esperienza.

A La Volta Buona, ha raccontato la sua nuova sfida in televisione con la serie Rai Noi del Rione Sanità. La sua intervista si è poi spostata su un piano più intimo: la malattia che ha affrontato da bambina. “A cinque anni ho avuto la leucemia”, ha ricordato, “ma non ho mai avuto paura di morire. La mia famiglia mi ha insegnato a sorridere, anche in ospedale. È lì che ho capito quanto è preziosa la vita”.

Oggi, tra un set e lezioni all’università, Ludovica sogna di continuare a studiare e di diventare una donna libera e curiosa. La Balivo l’ha ascoltata con commozione, lasciando che la sua voce arrivasse diretta al cuore. È stata una delle presenze più luminose della puntata, un esempio per tutte le giovani donne che lottano per trovare il proprio posto nel mondo.

Lo scoop su Manuela Arcuri. Voto: 8

Non poteva mancare il momento gossip, affidato come sempre ad Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi. Stavolta, però, lo scoop ha lasciato tutti senza parole: Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco si sarebbero lasciati.

L’attrice, amatissima dal pubblico, non era presente in studio, ma Biavardi ha raccontato di aver raccolto conferme vicine alla coppia: “Lo ha quasi comunicato”, ha detto, citando un post pubblicato da Manuela sui social in cui scriveva “Certe persone non meritano proprio niente”. Un messaggio che, letto alla luce dei rumors, sembra il preludio a un addio ormai inevitabile.

Una notizia che ha lasciato sorpresi anche gli ospiti e la stessa Balivo, che ha commentato con discrezione e rispetto. Dopo anni di amore e un matrimonio celebrato nel 2019, la coppia sarebbe dunque giunta al capolinea. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma lo scoop ha già acceso la curiosità del pubblico e riempito le pagine dei siti di cronaca rosa.