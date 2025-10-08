Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

La Dieta Buona, così qualcuno ha ironicamente soprannominato sui social La Volta Buona. Nella puntata dell’8 ottobre si è infatti tornati a parlare di diete e chili in più, ormai uno degli argomenti caposaldi del salotto di Caterina Balivo. Una scelta non apprezzata da tutti ma che sembra convincere la conduttrice Rai e il suo gruppo di autori, decisi a continuare su questa strada. Ma nel corso della diretta si è parlato anche di cronaca rosa, musica, royal e non è mancata una dolce intervista all’attore Pierpaolo Spollon.

Elena Santarelli, concreta e diretta come sempre. Voto 9

Elena Santarelli si conferma a La Volta Buona una donna concreta, vicina alla realtà dei fatti nonostante la sua popolarità. Tutti i suoi interventi si sono rivelati pertinenti e corretti. Indubbiamente un’opinionista che fa la differenza. Prima ha corretto il professor Calabrese invitando a parlare “non di dieta ma di nutrirsi correttamente”. Poi ha ricordato che non tutte le famiglie riescono a garantire ai propri figli la giusta alimentazione.

“Ci sono famiglie che non possono accedere ai cibi di qualità, penso alle tante verdure fresche che costano. Oppure ai ragazzi che non hanno i genitori a casa, che escono da scuola e vanno a mangiare in pizzeria o nelle catene di fast food. Io sono cresciuta con mia nonna, che a pranzo mi faceva trovare sempre un buon piatto di pasta. Ma non per tutte le famiglie è cosi, non è semplice e non è facile giudicare”, ha detto la Santarelli. Un discorso che non fa una piega: brava!

Caterina Balivo sbotta contro il medico. Voto 8

Sulla stessa lunghezza d’onda Caterina Balivo, che è sbottata contro Calabrese. Perché il tema dell’alimentazione divide gli animi. La conduttrice ha ricordato all’esperto che fino a poco tempo fa non si avevano le informazioni che si hanno oggi. E ha perfettamente ragione perché il tema è in continua evoluzione e tante verità scientifiche sono emerse solo negli ultimi anni. “Eravamo invasi dalle pubblicità”, ha ricordato Caterina. “Ora ci siamo dovute documentare”.

Scalpitante sul divano, Cate ha ammesso: “Noi che siamo degli anni Ottanta siamo state cresciute senza un’educazione alimentare“. Il medico e nutrizionista ha provato a controbattere tentando di dare il suo punto di vista e sottolineando gli interventi per legiferare sul tema. Le leggi, però, non sono per la Balivo il focus del problema. “Sì adesso la legge, da qui a farla però ci siamo noi mamme che non siamo state abituate. Ora ci siamo documentate; se avessi fatto le cose che faceva mia madre, a oggi i miei figli non starebbero bene”, ha dichiarato visibilmente contrariata.

“C’è stata la pubblicità sempre invasiva, è una cosa che va detta! È stato demolito tutto ciò che è fatto in casa”, ha continuato. Il professor Calabrese ha poi tentato di rettificare sottolineando una migliore gestione nelle scuole ma è stato presto nuovamente interrotto da Caterina Balivo, decisa a far valere il suo punto di vista: “Professore, non ci stiamo capendo! Non siamo abituati ad avere una corretta alimentazione; puoi anche mangiare bene a scuola ma se a casa non c’è una formazione sul saper cucinare…”.

Mary Segneri in lacrime. Voto 7

Mary Segneri è tornata a La Volta Buona per aggiornare tutti sui suoi progressi in vista dell’imminente matrimonio. L’ex concorrente del Grande Fratello vuole perdere i chili in eccesso per poter indossare l’abito da sposa dei suoi sogni. E non è riuscita a trattenere le lacrime quando è stata raccontata la storia di Alessandro. Un ragazzo che pesava 422 chili, che era diventato “un fenomeno da baraccone” e che è riuscito a perdere oltre 300 chili in circa 7-8 anni. Una storia che in realtà ha toccato un po’ tutti, non solo Mary, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Soprattutto perché la Segneri ha lottato contro l’obesità in passato.

“Mi ha colpito una cosa che hai detto prima: ‘Avevo i sensi di colpa per le preoccupazioni che davo alle persone vicine’. Questa cosa mi distrugge, mi ritrovo in quelle parole; tu in quel momento nemmeno ti stavi preoccupando di te, io lo so perchè l’ho vissuta”, ha affermato Mary. E poi: “Quando dici non cambierò mai, sono intrappolata in questo corpo e ci resterò per sempre; e allora pensi a chi ti vuole bene. Hai fatto il gesto più grande che potevi fare per te stesso e chi ti vuole bene”.

La Segneri è andata avanti: “La tua storia può essere uno stimolo per chi ci sta guardando…”, ha sottolineato mettendo in evidenza proprio la necessità di quanti più esempi possibili per aiutare chi sta vivendo il medesimo calvario. “Complimenti perché sei nato 2 volte!… Adesso devi vivere, divertiti!”.

Serena Grandi, dimagrita ma confusa. Voto 6

Serena Grandi ha perso venti chili in un solo anno. Colpa, in gran parte, del tumore al seno con cui combatte da diverso tempo. Ma si è definita anche vegetariana: “Non mangio né carne né pesce”, ha dichiarato. Quando però Caterina Balivo le ha chiesto cosa mangia ogni giorno, l’attrice ha ammesso di gustare un gelato a pranzo e “se mi va” a merenda “una rosetta col prosciutto”. Mandando così in confusione il pubblico ma anche i presenti in studio.

Tempestivo, ancora una volta, l’intervento di Elena Santarelli: “Ti stai raccontando come tutti ma non credo sia corretto per le signore a casa dire che mangi del gelato a pranzo”. La Grandi ha provato a difendersi, rimarcando di mangiare cioè che più preferisce: “Seguo una dieta su di me”. Ma la confusione resta.

Pierpaolo Spollon, unico e travolgente. Voto 9

Talentuoso, bello e soprattutto autoironico. Pierpaolo Spollon è uno degli attori più interessanti nel panorama attuale. E nell’intervista a Caterina Balivo è emersa tutta la sua spontaneità e verità. Ha fatto ridere, come quando ha ammesso che “se sentite puzza di prosecco è perché sul set di Doc abbiamo usato parecchio prosecco. Non sono un ubriacone, forse”.

Ha fatto commuovere e identificare quando ha confidato di sentirsi “terribilmente in colpa con i figli per non essere sempre con loro”. Spollon è noto per tenere la propria vita privata lontana dai riflettori. Di lui, al momento, si sa solo che ha una compagna, Angela. Un’intervista gradevole e piacevole, dove è emersa una grande umanità e dolcezza. Più Pierpaolo Spollon in tv per tutti, grazie.