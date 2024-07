Pierpaolo Spollon, chi è la fidanzata Angela e quanti figli hanno

Fonte: Ansa Pierpaolo Spollon

Conosciamo davvero poco della vita privata di Pierpaolo Spollon: l’attore padovano, amatissimo per i suoi ruoli in alcune delle fiction più apprezzate degli ultimi anni, ha svelato solo da qualche tempo di avere una compagna e due figli. Un evento rarissimo nel mondo dello spettacolo, in cui la maggior parte di vip e celebrities finisce, volente o nolente, per riempire le pagine di cronaca rosa.

Chi è Angela, la compagna di Pierpaolo Spollon

Fino a qualche tempo fa nessuno sapeva della sua esistenza: Pierpaolo Spollon ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua vita privata, compresa l’identità della sua compagna. Di lei sappiamo solo che si chiama Angela e che i due si sarebbero conosciuti ai tempi del liceo. Da allora non si sono più lasciati, tanto da costruire una bellissima famiglia insieme: la coppia ha due bambini, Orlando e Ettore, che l’attore non ha mai voluto dare in pasto a social e paparazzi.

Pierpaolo Spollon, i figli

Spollon è sempre stato molto restio a raccontarsi davanti alle telecamere e sui social, che utilizza solo per condividere momenti relativi al suo lavoro. La sua vita fuori dal set invece continua a essere un mistero: l’attore non ha mai raccontato i dettagli della sua vita privata e sentimentale, tranne in rarissime occasioni.

Solo nell’agosto del 2023 il celebre dottor Riccardo Bonvegna di Doc – Nelle tue mani ha deciso di svelare di avere una compagna e due bambini, lasciando tutti a bocca aperta. Lo ha raccontato per la prima volta lui stesso in un’intervista a Repubblica, in occasione del lancio del suo spettacolo teatrale dal titolo Quello che provo dir non so.

“Ho due figli, non lo avevo mai detto. Sono la mia vita. A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo”, aveva svelato ai microfoni del giornale.

E poi aveva aggiunto: “Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”. Giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro”, aveva raccontato Spollon.

In quell’occasione l’attore aveva anche colto l’occasione per accendere i riflettori sulla salute mentale: “Ho capito che dovevo parlare di quella paura e sono andato dallo psicoterapeuta. Quando mi ha chiesto: perché è qui? Ho risposto: avevo mio figlio in braccio, ho avuto paura, avevo bisogno di parlarne”.

Per l’interprete “i figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini non aveva più senso”. Il maggiore si chiama Orlando, mentre il più piccolo Ettore: lo ha rivelato lo stesso Pierpaolo ospite di Antonella Clerici nella trasmissione È sempre mezzogiorno.