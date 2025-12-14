Anticipazioni Amici del 14 dicembre: scontro aperto tra Emanuel Lo, Peparini e Celentano

Getty Images Maria De Filippi

Nuova domenica, nuovo appuntamento con Amici. Nel pomeriggio del 14 dicembre su Canale 5 il talent show di Maria De Filippi entra nel vivo con una puntata ricca di emozioni forti, che dà qualche scossone negli equilibri della classe. Il clima si fa sempre più competitivo e le sfide sono ancora aperte tra i ragazzi, mentre i prof entrano in modalità battagliera. Sarà forse il Serale che si intravede all’orizzonte a scaldare gli animi?

Amici, anticipazioni 14 dicembre

La puntata di domenica 14 dicembre di Amici mette al centro le consuete gare di canto e ballo, che diventano ancora una volta terreno di confronto acceso. Il momento più atteso è sicuramente la sfida che riguarda Michele, rimasta in sospeso nei giorni scorsi e destinata finalmente a trovare una conclusione. Il cantante è chiamato a giocarsi il banco davanti ai giudici, in un confronto che pesa non solo per l’esito finale, ma anche per quello che rappresenta: la conferma (o meno) del suo percorso nella scuola.

Ma Michele non è l’unico a rischiare. Nella sfida di ballo Giorgia, allieva seguita da Veronica Peparini, si gioca tutto davanti al giudice Cristian Cellini e porta a casa il verdetto contro la sfidante Nicole. Secondo duello, questa volta sul canto: Plasma affronta Simo e i due si sfidano con i rispettivi inediti. A spuntarla è Plasma, giudicato più riconoscibile e con “una marcia in più” sul piano dell’identità artistica. C’è però un dettaglio importante che spiazza gli equilibri: nonostante il successo nella sfida, Plasma non prenderà parte alla gara di canto della puntata condotta da Maria De Filippi.

E il tabellone delle prossime sfide si aggiorna subito. Tra i nomi che finiranno nuovamente sotto pressione ci sono Giorgia e Angie, penalizzate dagli ultimi risultati, mentre per il ballo si fanno avanti Paola e Gard, che scelgono di offrirsi e mettersi in gioco.

Tensioni tra i prof: la danza della discordia

Il “caso” della puntata nasce da un compito che, più che una prova, sembra una miccia pronta ad accendere un nuovo scontro tra i prof. in classe. Alessio affronta l’esercizio voluto da Alessandra Celentano: un passo a due con Giulia Pauselli (dimostrato in studio insieme a Simone Nolasco) sulle note di Statte zitta di Mannarino. La performance apre subito una discussione e dopo un giudizio inizialmente “non classificabile” alle prove, in puntata il voto per Alessio diventa un 3.

Da lì, il confronto si sposta su Emiliano. Emanuel Lo vorrebbe assegnargli lo stesso compito e qui scatta il braccio di ferro: Celentano non intende “cedere” la coreografia, tirando in ballo anche questioni legate ai diritti d’autore, mentre Emanuel insiste. Il risultato è un botta e risposta teso, con i ballerini chiamati persino a mettersi in confronto sul piano fisico. Alla fine, però, si va avanti: Alessio resta con la maglia e, nonostante il voto bassissimo, dichiara di sentirsi soddisfatto del lavoro.

Gli ospiti di Amici del 14 dicembre

A dare forma alla puntata ci pensano anche i volti in studio: Maura Paparo e Rebecca Bianchi per la gara di ballo, Orietta Berti e Michele Bravi per quella di canto. Un parterre che promette osservazioni dirette, di quelle che possono far sorridere o far male, ma che spesso diventano la spinta per cambiare marcia.

E poi c’è la musica dal vivo: Carl Brave presenta Occhiaie, mentre Luk3 – ex allievo della scuola – torna con Slalom, riportando sul palco quel mix di nostalgia e rivincita che Amici sa costruire come nessun altro.

La classifica (spoiler)

La classifica della nuova puntata di Amici per il canto svetta Caterina con Nessuno mi può giudicare, seguita da Riccardo con Com’è straordinaria la vita. Terza Valentina che ha avuto diversi problemi: dalla voce di cambi di brano e la proposta di Maria De Filippi di fermarsi. Lorenzo e Michele chiudono a pari merito, mentre Angie è ultima con Espresso.

Nel ballo primo arriva Emiliano, secondo Pierpaolo (con discussione accesa sulla tecnica), poi Alex, Alessio e Maria Rosaria. In coda Anna e Paola, ultima Giorgia con Carmen in coppia con Francesco.

