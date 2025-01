Integratori al collagene per la salute della pelle (e non solo). I migliori da assumere

Scopri i benefici degli integratori di collagene per pelle, articolazioni e capelli. I migliori da assumere, come sceglierli e quando prenderli per risultati ottimali.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: iStock Integrazione di collagene per il benessere della pelle

Il collagene è una molecola con azione “collante” capace di tenere insieme pelle, articolazioni e tessuti connettivi, ma con il passare del tempo la sua naturale produzione vieni a calare. Ecco spuntare, quindi, rughe, pelle poco elastica, dolori articolari e capelli più spenti. Per ovviare a questi problemi sono sempre più diffusi integratori a base di collagene, che promettono un’azione ristrutturante su tutti i tessuti, ma attenzione: non basta prenderne uno a caso! Per avere dei risultati ottimali è necessario scegliere il giusto tipo di collagene, assumere l’integratore nel momento giusto e, soprattutto, abbinarlo ad altre molecole come la vitamina C. In questo articolo del magazine di DiLei potrai scoprire quali integratori a base di collagene funzionano davvero e come integrarli nella propria routine quotidiana.

I benefici degli integratori di collagene

Il collagene altro non è che una comune proteina e quindi all’interno dello stomaco viene idrolizzato è trasformato in peptidi e aminoacidi. Questi verranno poi assorbiti a livello intestinale ed entreranno nel pool amminoacidico, che il corpo utilizza per assemblare proteine di vario genere. Non è detto che queste proteine entrino a far parte dei tessuti bersaglio da noi scelti, come la pelle o i capelli, ma potrebbero entrare nella costruzione di proteine funzionali come enzimi o anticorpi. Nonostante non vi siano garanzie che il collagene assunto per via orale arrivi direttamente ai tessuti target (pelle, articolazioni e tessuti connettivi), alcune forme di collagene idrolizzato hanno evidenziato dei potenziali benefici per la salute.

Benessere della cute

Molti integratori a base di collagene idrolizzato vengono utilizzati per aumentare l’elasticità della pelle e la sua compattezza, andando a ridurre segni del tempo e rughe. Queste formulazioni si basano sul principio che i peptidi derivanti dal collagene possano migliorare l’elasticità e l’idratazione cutanea.

Supporto articolare

Il collagene, insieme all’acido ialuronico, è inserito in numerosi integratori per il benessere delle articolazioni. Infatti, tali sostanze sarebbero in grado di migliorare il benessere dei tessuti connettivi che compongono l’articolazione e di ridurre dolori articolari, migliorando la mobilità soprattutto nei soggetti con osteoartrite.

Bellezza dei capelli

Il collagene è uno dei componenti chiave presenti anche all’interno degli integratori per il benessere dei capelli. Formulazioni di questo tipo sono arricchite anche con biotina, zinco, selenio e altre sostanze trofiche per la fibra capillare. In questo modo si contribuisce alla robustezza del capello, prevenendo fragilità e rotture.

Integratori di collagene: come sceglierli

Prima di spingersi nell’acquisto di un integratore di collagene è opportuno conoscerne le forme e le formulazioni disponibili in commercio:

Collagene idrolizzato: si tratta di una forma di collagene che prevede la scomposizione in peptidi più piccoli, che ne facilitano l’assorbimento da parte dell’intestino. Si tratta anche della forma più comune presenti all’interno degli integratori alimentari da assumere per via orale.

si tratta di una forma di collagene che prevede la scomposizione in peptidi più piccoli, che ne facilitano l’assorbimento da parte dell’intestino. Si tratta anche della presenti all’interno degli integratori alimentari da assumere per via orale. Collagene non denaturato di tipo II: è una tipologia di collagene meno processata rispetto al collagene idrolizzato ed è principalmente utilizzata per offrire supporto alle articolazioni.

è una tipologia di collagene meno processata rispetto al collagene idrolizzato ed è principalmente utilizzata per offrire supporto alle articolazioni. Collagene Marino: chiamato anche collagene blu, si tratta di un derivato delle squame di pesce con elevata biodisponibilità a livello intestinale e con una riduzione dei rischi legati alle malattie bovine.

* Essendo il collagene una proteina derivante da organismi animali, non esistono formulazione a base di collagene vegano. Tuttavia, possono essere utilizzati integratori a base di acido ascorbico (Vitamina C) con il potere di stimolare la biosintesi endogena di collagene.

I migliori integratori a base di collagene

Di seguito una selezione con i migliori integratori alimentari a base di collagene da assumere per via orale:

X115® | Collagene e Acido Ialuronico | Day & Night

Si tratta di uno dei migliori prodotti per integrare il collagene, venduto in una doppia formulazione: bustine “Night” che veicolano collagene, acido ialuronico e centella asiatica, capaci di sostenere i processi rigenerativi durante la notte, e flaconcini “Day” da assumere durante il giorno per proteggere la pelle dallo stress ossidativo.

Gold Collagen Forte Plus

Gold Collagen Forte Plus è un integratore in comodi flaconcini liquidi e senza glutine a base di collagene di derivazione marina. Questo prodotto è utile per rafforzare l’elasticità della pelle, migliorare il benessere articolare e la struttura dei capelli.

Swisse Collagene da Bere

Si tratta di una formulazione del marchio Swisse al sapore di arance rosse, che contiene collagene idrolizzato e vitamina C a supporto della biosintesi endogena di tale molecola. Anche questa formulazione aiuta a migliorare l’elasticità della pelle e a ridurre le rughe e gli effetti del tempo sul viso.

Offerta Swisse Collagene da Bere Collagene e Vitamina C

Glow25® Collagene marino in polvere

Si tratta di un integratore venduto all’interno di un sacchetto da 300 grammi di polvere di collagene idrolizzato. Questa tipologia di collagene scomposta in piccoli peptidi è facilmente assorbibile dall’intestino. Inoltre, la formulazione non contiene alcun retrogusto e quindi può essere aggiunta alla propria bevanda preferita senza alcun problema.

Collagene Vegano VeganVitality

Si tratta di una formulazione che non contiene al suo interno collagene, ma una serie di sostanze capaci di stimolarne la produzione da parte del corpo umano. Le sostanze in questione sono: vitamina C, E, A, ma anche biotina, lisina, silice di bambù e zinco.

Quando e come assumerli

Per ottenere i migliori risultati dall’utilizzo di integratori in base di collagene è necessario seguire alcune regole:

Rispettare una dose giornaliera raccomandata che va da 2,5 g a 15 g . Il dosaggio varia a seconda del tipo di prodotto e degli obiettivi da raggiungere. È necessario seguire sempre le indicazioni fornite sulla confezione del prodotto oppure prescritte dal proprio medico.

che va da a . Il dosaggio varia a seconda del tipo di prodotto e degli obiettivi da raggiungere. È necessario seguire sempre le indicazioni fornite sulla confezione del prodotto oppure prescritte dal proprio medico. Non esiste un momento preciso in cui assumere integratori a base di collagene . Alcune persone preferiscono assumerli a stomaco vuoto, mentre altre subito dopo il pasto. Il fattore importante da rispettare la costanza nell’assunzione dell’integratore.

. Alcune persone preferiscono assumerli a stomaco vuoto, mentre altre subito dopo il pasto. Il fattore importante da rispettare la dell’integratore. La formulazione perfetta non esiste e, infatti, è necessario scegliere la forma farmaceutica più affine alle proprie esigenze, tra capsule, compresse, polveri solubili e flaconcini da bere.

Prima di iniziare qualsiasi assunzione di integratori a base di collagene è sempre consigliabile un consulto con il proprio medico curante, per valutare il proprio stato di salute, i propri obiettivi ed eventuali controindicazioni nell’assunzione del prodotto.

Conclusione

In conclusione, pur non essendoci claims dell’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che giustifichino l’assunzione di collageno a scopo salutistico, sono tanti gli integratori alimentari e gli studi scientifici in corso, che evidenziano dei legami tra l’assunzione di questa proteina e il benessere di pelle, articolazioni e tessuti in generale. Non resta che “provare sulla propria pelle” gli effetti di questi integratori a base di collagene!

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.