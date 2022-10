XF 2022, partono i Live: Ambra promette scintille, già dal look

Fonte: IPA Ambra alla conferenza stampa di XF 2022

Da giovedì 27 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, partono i Live di XF 2022, con la nuova giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Ognuno alla guida di 4 roster eterogenei, con almeno una band per squadra, per 12 concorrenti in totale.

Alla conferenza stampa di presentazione dei Live, al Teatro Repower di Assago, giudici, concorrenti e la neo conduttrice Francesca Michielin sono parsi gasatissimi e impazienti di salire sul palco.

Fonte: IPA

E tra un Fedez padrone di casa a XF, Rkomi ormai decisamente a suo agio e Dargen più ironico e scanzonato che mai, spicca Ambra, che non solo alle Audition e ai Bootcamp aveva dimostrato sensibilità artistica e soprattutto umana, ma ancor più aveva stupito con look audaci e provocanti. Pantaloni di pelle e addominali in bella vista, tutine stellari scollate e molto glam rock anni ’70, l’attrice ha stupito e spiazzato fin dal look.

Fonte: IPA

E ha continuato a farlo in conferenza stampa, con un outfit eccentrico e molto sexy: pantaloni neri a vita bassa, pancia scoperta (il ventre piatto e scolpito è il suo XF, si è capito) e crop top color carne, semi trasparente con reggiseno a inserto.

Fonte: IPA

“Dopo gli anni sommessi della pandemia, si torna a vivere la musica a 360°. La gara non deve essere alimentata perché “già c’è”, dice Antonella d’Errico (Executive Vice President Programming di Sky Italia). E i giudici e i dodici concorrenti che prendono la parola, ribadiscono tutti lo stesso concetto, “siamo felici, stiamo lavorando benissimo e non vediamo l’ora di esibirci sul palco”.

La competizione, quella sana, è alla base del programma, “si partecipa per vincere” come ironicamente spiega Eliana Guerra, showrunnuer di X Factor. “Giocheremo con la musica. E quest’anno abbiamo deciso di essere sostenitori di slow music, la musica fatta perbene, con calma e dedizione”. Non resta che sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda, e in questo viaggio saremo accompagnati da una padrona di casa speciale, Francesca Michielin, emblema del sogno di X Factor, così come i Maneskin.

La conduttrice ricorda ancora i suoi primi passi: “Sono molto emozionata, questo è lo stesso teatro di undici anni fa, e io, nonostante l’aspetto ansiogeno, mi sto inaspettatamente divertendo. La musica ti fa crescere e oltre a intercettare le tendenze, il bello è poter esprimere la tua visione del mondo e delle cose”.

Fonte: IPA

E se Fedez è il giudice più esperto e temuto del tavolo (“Sono tornato per vincere e sarò il giudice che sono sempre stato, non ho paura di nessuno”), Ambra, che ammette di partire sempre svantaggiata, raccoglie la sfida: “Ho sempre portato a casa cose incredibili”. E a proposito di sfida, attenti a Rkomi: “Sono molto più duro di quello che ho fatto vedere finora al tavolo, la sto vivendo molto intensamente, sarò una iena“. Dalla sua, Dargen riporta l’attenzione sui suoi tre talenti, “spero di essere un acceleratore di risultati, come dice Fedez. Loro sono un bel gruppo anche senza di me, su di loro ho fatto una bella scommessa”.

Fonte: IPA

ECCO I 12 ARTISTI IN GARA QUEST’ANNO

Fedez: Dadà, Linda Riverditi, Omini

Fonte: IPA

Ambra Angiolini: Lucrezia Maria Fioritti, Matteo Siffredi, Tropea

Fonte: IPA

Dargen D’Amico: Beatrice Quinta, Disco Club Paradiso, Matteo Orsi

Fonte: IPA

Rkomi: Iako, Joėlle, Santi Francesi