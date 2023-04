“Uomini e Donne”, non solo liti: nasce a sorpresa una nuova coppia

Non c’è Uomini e Donne senza liti, come hanno dimostrato le ultime puntate andate in onda su Canale 5. Maria De Filippi si è ritrovata a fronteggiare situazioni di ogni tipo, dalla querelle tra Gianni Sperti e il Cavaliere Armando Incarnato fino all’accesissimo scontro tra la Dama over Roberta Di Padua e la nuova tronista Nicole Santinelli, che non se le sono di certo mandate a dire. Eppure in questa baraonda ha trovato spazio la nascita a sorpresa di una nuova coppia, con una dichiarazione d’amore che resterà negli annali del dating show.

“Uomini e Donne”, Tiziana e Alberto nuova coppia del dating show

Anche la puntata andata in onda venerdì 14 aprile è stata costellata da liti e discussioni, talvolta esagerate. Basti pensare all’antipatia tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli, rispettivamente Dama over e nuova tronista di Uomini e Donne, che nell’ultima settimana non hanno perso occasione per lanciarsi addosso insulti, frecciatine e offese per nulla clementi. Le due non riescono proprio a trovare un punto di incontro e siamo certe continueranno a dar spettacolo da qui alla fine di questa edizione del dating show.

Ma a sorpresa, nel bel mezzo di questi momenti affatto edificanti, ecco che ha fatto capolino una delle dichiarazioni d’amore più stravaganti e romantiche di sempre. Grazie a Maria De Filippi è nata la nuova coppia formata da Tiziana e Alberto, Dama e Cavaliere che quasi in sordina hanno costruito uno splendido rapporto che, almeno all’inizio, ha trovato qualche ostacolo.

Dopo un mese e mezzo circa di frequentazione, infatti, il Cavaliere toscano sembrava avere qualche riserva nei confronti della Dama: non aveva nascosto un reale interesse per la donna, ma era restio a lasciare il programma come una coppia. Non è un caso che abbia conosciuto nel frattempo anche altre signore del parterre, ma alla fine è stato l’amore ad avere la meglio.

La dichiarazione d’amore di Alberto a Tiziana

Visibilmente emozionato, il prode Alberto ha tentato (invano) di restare serio e con il suo consueto tono scherzoso ha letto una dichiarazione d’amore che difficilmente il pubblico di Uomini e Donne potrà dimenticare. “Ho fatto la notte in bianco per scrivere tutto – ha esordito a centro studio -. È un onore per me essere qui davanti a voi donne e soprattutto davanti a te, Tiziana”.

Poi ha proseguito, raccontando ai presenti qualche dettaglio sul primo incontro e sull’evoluzione di un rapporto che ben presto di è trasformato in qualcosa di importante e profondo: “Ci siamo conosciuti prendendo il caffè, ti ho vista, ti ho offerto il caffè e tu mi dicesti no, perché mi avevi dato il numero e io non lo avevo preso. Io ti diedi il numero di telefono, e tu mi dicesti di dirlo alla redazione. Mi hai chiamato, ci siamo sentiti e abbiamo iniziato a uscire, bellissimo. Ristorante di pesce o pizzeria, abbinato tutto a bacetti che piano piano sono aumentati”.

“Sono uscito con altre donne per mettermi alla prova – ha ammesso il Cavaliere -. Prove per me simpaticamente fallite. Allora ho detto dentro di me ‘Basta, lei ha tutto: è simpatica, semplice, lievemente complicata, gelosa al punto giusto, sensuale e bacia bene’. C’era un po’ tutto. Mi sono chiesto: ‘Cosa cavolo aspetti a chiederle di uscire dal programma e se lei accetta stasera si va a Prato a cena, poi se vuole rimane da me?’. Prima di rispondere, io abbandono, con te sarebbe perfetto“.

E perfetto lo è stato davvero, con Tiziana scoppiata in un pianto di gioia e vera commozione, restituendo al pubblico il ritratto di un uomo che le ha saputo dare quella sana “leggerezza” di cui aveva bisogno dopo un periodo difficile.