È stata “Miss Italia” nel 1982: a “Verissimo” ha raccontato la sua nuova vita

Il 1982 è stato l’anno simbolo della sua brillante carriera nel mondo dello spettacolo quando, da giovanissima, vince Miss Italia. Da quell’anno trionfale Federica Moro ha intrapreso una lunga carriera di attrice tra cinema e televisione, sebbene oggi si sia ritirata dalle scene e stia interamente dedicando questi anni di vita ai suoi più cari affetti. Dalla sua amatissima mamma, alla quale è da sempre legata, sino alla vita di coppia al fianco del marito Matteo.

Federica Moro: il trionfo a “Miss Italia” e la carriera di attrice

Federica Moro è stata una delle grandi protagoniste del concorso di bellezza nazionale per eccellenza: Miss Italia. Era il 1982, aveva 17 anni ma, nonostante la giovane età, conduceva una vita piuttosto impegnata tra scuola e il ruolo di co-conduttrice in un programma televisivo Rai. La chiamata dagli organizzatori del concorso è arrivata a mezzanotte, quando stava rincasando dalle vacanze: fu una delle telefonate più importanti della sua vita. Infatti, al termine di quell’edizione, fu incoronata reginetta di bellezza e da quel momento la sua vita è cambiata.

L’impegno in televisione non è mai mancato e, in parallelo, Federica Moro ha intrapreso anche una carriera di attrice sia per il piccolo sia per il grande schermo. Al cinema ha recitato in College di Castellano e Pipolo (1984) ed è stata diretta anche da Adriano Celentano nella pellicola del 1985 Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì. Il 1986 è poi l’anno del successo di Yuppies, per la regia di Carlo Vanzina, dal quale viene diretta anche nel film La partita del 1988.

Il successo in televisione l’ha vista recitare sul set di alcune fiction, come Aquile del 1989 e College del 1990. Tuttavia il filo che la unisce a Miss Italia (la cui finale quest’anno non verrà trasmessa dalla Rai) non si è mai realmente spezzato. Nel 2016, infatti, è membro della giuria tecnica del concorso in onda su LA7.

Federica Moro a “Verissimo”: com’è cambiata la vita dell’attrice

Protagonista di una carriera di indubbio successo, Federica Moro si è allontanata negli ultimi anni da quel mondo che tanta notorietà le ha regalato. Si è infatti ritirata dalle scene e, ora, ha tutta l’intenzione di dedicarsi a se stessa e ai suoi affetti più cari. Nel pomeriggio del 3 dicembre l’attrice, nel corso di un’intervista a Verissimo ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato la sua nuova vita dopo i fasti del passato.

Al centro delle sue attenzioni c’è ora il rapporto con l’adorata mamma, di cui ha confessato: “Tuttora ho un cordone ombelicale con lei. Ho un amore fortissimo e c’è sempre stato. Ho sempre cercato di non mancare da casa, ho bisogno di stare in famiglia. Poi quando c’erano delle occasioni la portavo con me”. Il loro legame è più solido che mai: “Se prima ero coccolona e mammona, adesso lo sono cento volte di più. Ogni momento con lei è prezioso e denso”.

Al fianco di Federica Moro c’è anche un’altra persona davvero speciale, che da anni le regala amore, sorrisi e serenità: il marito Matteo. “L’anno prossimo saranno 20 anni, sono volati” – confessa l’attrice in studio – “Non ho la percezione che sia passato così tanto tempo. Come tutte le coppie litighiamo, abbiamo avuto momenti più difficili, ma senza mai mettere in discussione il nostro amore”.