La Rai dice no a Miss Italia. La delusione di Patrizia Mirigliani: “Segno di ignoranza”

Fonte: ANSA Patrizia Mirigliani spiega il perché "Miss Italia" non sarà sulla Rai

Per anni è stata la casa del concorso di bellezza più amato, ma da un po’ di tempo non è più così. E ogni possibilità di rivedere la storica kermesse sui canali del servizio pubblico è naufragata del tutto: la Rai infatti ha detto no a Miss Italia, come ha spiegato la Patron del concorso Patrizia Mirigliani che non ha nascosto la delusione.

Patrizia Mirigliani, il no della Rai a Miss Italia

Non tornerà sulla Rai la finale di Miss Italia, per tanti anni ospitata sui canali del servizio pubblico. A rivelarlo è stata Patrizia Mirigliani a margine dell’appuntamento La cultura che sconfigge la violenza, dove era presente il ministro Gennaro Sangiuliano. Lo ha fatto ai microfoni di Adnkronos a cui ha rivelato dove doveva essere collocata la finale e in che periodo: “Avevamo in progetto di fare la finale di Miss Italia all’interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai1 – ha spiegato la Patron del concorso – sarebbe stata una buona occasione sia per Miss Italia che per la Rai, tra l’altro a costo zero quindi senza utilizzare i soldi del canone”. A quanto pare l’idea era quella di inserire il concorso all’intero dello storico programma I Fatti Vostri su Rai 2.

Ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto e con tanta amarezza per Patrizia Mirigliani che non ha voluto celare la delusione: “Questa possibilità sulla Rai alla fine è stata negata, pare perché i valori del concorso non sono più in linea con o valori di oggi… Ma solo l’Italia ha questo preconcetto, che è segno di ignoranza“, ha spiegato ad Adnkrons.

Come ha fatto notare la Patron, che ha raccolto l’eredità del padre Enzo Mirigliani nel portare avanti il longevo concorso, Miss Italia è stato il trampolino di lancio per la carriera di molte donne che oggi lavorano in televisione, al cinema, nel mondo del giornalismo, del teatro e anche della politica.

Patrizia Mirigliani, qual è il destino di Miss Italia

Una cosa che emerge in maniera evidente dalle parole usate da Patrizia Mirigliani è che lei non si arrende. Una collocazione per Miss Italia la troverà: “Stiamo valutando altre opportunità”, ha infatti sottolineato ad Adnkronos parole da cui emerge la volontà di portare avanti il progetto perché “Nessuno fermerà Miss Italia” che definisce: “Il concorso di bellezza che in 83 anni ha raccontato la storia del Paese; è un rito emblematico della femminilità nazionale, un fenomeno sociale, una manifestazione per famiglie ed il sogno di tante giovani donne”.

Miss Italia 2022, a che punto siamo della selezione

La prima edizione di Miss Italia è andata in scena nel 1946, l’ultima nel 2021 con la vittoria di Zeudi Di Palma. Da questo concorso sono passate tantissime donne che poi hanno costruito una bellissima carriera nel mondo dello spettacolo. Qualche nome? Da Lucia Bosè a Gina Lollobrigida, da Roberta Capua a Martina Colombari, sino a Caterina Balivo e Miriam Leone solo per fare qualche nome. Quest’anno il concorso è arrivato alla selezione delle finaliste, 21, tra le quali verrà scelta la nuova reginetta di bellezza italiana.