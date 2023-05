“Isola 2023”, Asia Argento chiama in diretta per la sorella Fiore (che vuole abbandonare)

Una tempesta si è abbattuta sull’Isola dei Famosi e non soltanto in senso letterale. Dopo aver trascorso delle ore difficili che hanno messo a repentaglio la stessa messa in onda del reality, i naufraghi hanno dato vita a litigi e scontri in diretta tv, lasciando di stucco persino la padrona di casa, Ilary Blasi, e gli opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ma a preoccupare è stata soprattutto Fiore Argento, in crisi a causa di un infortunio e pronta ad abbandonare il gioco. Una situazione difficile, che ha costretto la sorella Asia a intervenire in diretta per parlarle a cuore aperto.

“Isola 2023”, puntata a rischio dopo la tempesta

La puntata del 15 maggio ha seriamente rischiato di non andare in onda. Ilary Blasi ha raccontato di una situazione piuttosto grave: nelle ore precedenti alla diretta, una tempesta si è abbattuta su Cayo Cochinos e sui naufraghi, messi a durissima prova sia fisicamente che psicologicamente.

Alvin ha espresso grande solidarietà a tutti i concorrenti del reality, confermando che questa edizione sia la più dura di sempre. Tempesta violenta a parte, quel che si è abbattuto sui naufraghi è stata anche una ventata di litigi, polemiche e parole al vetriolo che ha lasciato tutti di stucco. Helena Prestes nel mirino delle Chicas (anche dell’ex Suor Cristina, che ha messo in dubbio la sua amicizia), Mazzoli e Noise accusati di “bullismo” da Gianmaria Sainato, che ha perso al televoto. Ma a preoccupare è stata soprattutto Fiore Argento, che sembra aver perduto tutto l’entusiasmo.

Fiore Argento in crisi dopo l’infortunio

L’Isola dei Famosi non è un reality show come tutti gli altri. Ci sono la fame, i mosquitos, i litigi (immancabili) ma non mancano neanche gli infortuni (quasi) all’ordine del giorno, anche per il naufrago più esperto e navigato. Sia Marco Predolin che Claudia Motta sono usciti dal gioco prima del tempo, proprio a causa di problemi di salute.

Fiore Argento ha desiderato con tutta se stessa di essere scelta per questa edizione dell’Isola, come ha ricordato Ilary Blasi, ma l’entusiasmo e la voglia di fare degli inizi hanno lasciato il posto a una vera e propria crisi. Triste e sconsolata, Fiore ha vissuto momenti molto difficili dopo un infortunio: si è lesionata un mignolo del piede e non solo ha dovuto abbandonare temporaneamente la Playa, ma è arrivata a un passo dalla scelta di abbandonare il reality.

Asia Argento chiama in diretta per la sorella Fiore

Le lacrime di Fiore sono state sincere e si è visto lontano un chilometro come la sua difficoltà fosse reale. Costretta a indossare un tutore per almeno tre settimane, non può svolgere neanche le più semplici azioni quotidiane (neanche bagnarsi) ed è comprensibile lo sconforto che ha manifestato in puntata. Situazione a cui c’è da aggiungere il rapporto piuttosto precario con la tribù delle Chicas.

Fonte: IPA

Le sue parole hanno inevitabilmente preoccupato la sorella Asia Argento che, dopo aver trascorso con lei un giorno in Honduras, ha deciso di chiamare in diretta per farle un discorso di incoraggiamento. Uno di quelli che può nascere soltanto dalla più vera e profonda sorellanza. “Fiore, ho sentito tutto quello che hai detto, ti ho seguito con grande preoccupazione – ha esordito al telefono -. Ma devi resistere, sorella. Non è per un mignolo di un piede o per la fame che tu ti allontanerai dai tuoi sogni e dai tuoi obiettivi. Tu non puoi abbandonare. Non puoi mollare prima che finisca, se il dottore ha detto che puoi continuare devi farlo. (…) Non puoi mollare, è da vigliacchi!“.

Il discorso di Asia ha messo d’accordo tutti, da Ilary Blasi agli opinionisti. In fondo è vero: Fiore è molto amata dal pubblico dell’Isola dei Famosi e restare sarebbe un modo per ringraziarlo e ricambiare questo affetto.