Heather Parisi ne ha un po' per tutti in quest'intervista. Non è una madre perfetta ma non ha nulla da rimproverarsi, su Jacqueline e non solo

Come ci si poteva aspettare, l’intervista di Heather Parisi a Verissimo è stata molto intensa. L’ex showgirl e conduttrice non si è risparmiata e la sua chiacchiera è ruotata intorno alla sua famiglia allargata. Spazio anche a qualche sassolino dalla scarpa tolto, sia in relazione al mondo degli influencer che a quello dei giornali. Nel mirino, pare, una ben nota giornalista e presentatrice.

L’amore con Umberto Maria

Da quasi 20 anni Umberto Maria Anzolin è il grande amore di Heather Parisi. Lei ha spiegato a Silvia Toffanin di considerarlo la sua intera vita. Averlo al fianco l’ha cambiata, al punto che oggi è molto più interessata alla spiritualità e a ciò che abbiamo dentro. L’esterno l’attira poco o nulla, come si evince dal suo vestiario: “Prima ero molto estrosa ma oggi sono umile e ho voglia soltanto di vivere sentimenti e sensazioni dentro di me, più che fuori. Questa è una fase davvero positiva nella mia vita“.

Ha raccontato d’essersi resa conto di questa trasformazione radicale. Quando l’ha conosciuto, ha ribadito, era un’altra persona. Lui le ha dato serenità interiore e questi 19 anni sono stati tutti belli: “Forse abbiamo litigato una sola volta. Non ci siamo parlati per 1 minuto e 40 secondi. Li ho cronometrati (ride, ndr). Non è facile stare con me. Sono una donna senza freni e dalla lingua tagliente. Lui però sa calmarmi e mi ha fatto tornare ad amarmi”.

Il rapporto con i figli

Heather Parisi è legatissima ai suoi due gemelli. Li sta vedendo crescere a Hong Kong e non potrebbe essere più fiera. Rivede in suo figlio Dylan suo padre, che era un uomo molto ironico. In Elizabeth invece ritrova tanto di sé. Da giovane sognava d’avere 6 figli e in qualche modo ci è riuscita, grazie ai due di Umberto: “Avrei magari voluto incontrarlo prima. Avremmo potuto averne di più di nostri”.

Proprio parlando di maternità, ha raccontato come tutti le sconsigliassero di restare incinta. Ciò perché era all’apice del successo e sempre impegnata in programmi del sabato sera. Un’esperienza professionale magnifica, che non rinnega, ma ricorda bene la voglia di poter stringere a sé un bambino.

Il suo mondo è stato stravolto da Rebecca, che chiama il suo gioiello (si chiama proprio Rebecca Jewell, ndr). Alla fine ha fatto di testa sua e non rinnega nulla, anzi. Dice d’essere molto orgogliosa del suo percorso. Ha studiato in Italia e all’estero ed è una dentista affermata. Ha da poco raggiunto i 30 anni e, per quanto si vedano una solta volta all’anno, sono molto complici.

La verità su Jacqueline

Se si parla di figli, però, il tema cardine è ovviamente il rapporto con la sua secondogenita, Jacqueline. Heather Parisi non si sente in colpa e ribadisce d’aver rinunciato alla propria carriera per le sue figlie. Addio alla televisione e a numerosi contratti. Una montagna di soldi lasciati ad altri pur di vivere la maternità come desiderava.

Jacqueline è nata quando Rebecca aveva 6 anni e allora ha deciso di cambiare totalmente: “La gente pensava fossi matta ma io volevo fare la mamma. Purtroppo quando sei a tanti km di distanza, e non hai un gran rapporto con il padre e non condividi gli stessi valori, possono nascere delle incomprensioni“.

Di fatto spiega come quanto avvenuto in passato tra loro sia frutto di fraintendimenti. Le due hanno poi avuto un modo differente di approcciarsi alla questione. Se Jacqueline ha fatto ricorso ai social, ignorando il fatto che gli hater se la siano presa poi anche con i gemelli della Parisi (ha spiegato), lei si è chiusa nel silenzio.

Non esattamente, però. C’è stata infatti un’intervista che ha un po’ aperto le porte sul tema. Tutto lascia pensare a quella concessa a Francesca Fagnani, anche se Heather Parisi non pronuncia il suo nome. Ad ogni modo non ha di certo belle parole per quell’esperienza: “L’anno scorso ho fatto un’intervista con una giornalista che insisteva per farmi raccontare certe cose. Mi punzecchiava, pur capendo che volevo glissare su certe cose. Domande estremamente invadenti, alle quali non sono abituata. Il mio glissare ha spinto alcuni a darmi della bugiarda. Semplicemente non mi andava di parlarne”.

Si è detta rammaricata se il suo silenzio possa aver ferito sua figlia ma, al tempo stesso, è entusiasta del fatto d’essere quasi nonna. Non vede l’ora di incontrare suo nipote e perché mai non dovrebbe volerlo, dice. Chi crede che abbia eretto un muro tra sé e sua figlia è soltanto fuorviato dai vari content creator online, dice. I suoi legali si stanno divertendo nel citarne varie.

Oggi si dice serena e non crede d’avere qualcosa di cui rimproverarsi. Non è stata perfetta ma i suoi genitori lo sono stati ancora meno. Ha spiegato d’aver avuto un’infanzia tremenda, della quale non ha mai voluto parlare. Al tempo stesso, però, li ha perdonati, nonostante tutti i loro sbagli. Questo è sembrato un vero e proprio appello a sua figlia.

“Jacqueline ha deciso di andare a vivere con suo padre, dopo essere stata fino a 12 anni a Hong Kong. Mi mancava quando è andata via, così come Rebecca, quando è tornata in Italia e poi è andata in Spagna, ma avevo una vita frenetica, con i due gemelli ancora piccoli. La gente può scrivere ciò che vuole ma io conosco la verità e sono molto serena”.

Intanto sui social, soprattutto Twitter, ha avuto inizio un’approfondita analisi di quest’intervista. I giovani utenti sono totalmente schierati con Jacqueline, credendo alla sua versione dei fatti, ovvero quella secondo la quale le due non si vedrebbero da 10 anni. Nel corso della chiacchierata, del resto, la Parisi ha fatto riferimento a Tom Cruise, che da 11 anni non vede sua figlia. Al tentativo di domanda di Silvia Toffanin, però, ha chiuso la questione. Ha spiegato come non debba dare spiegazioni e non sia tenuta a dire quando e per quanto veda le sue figlie.