Il primo televoto di quest’edizione del Grande Fratello si conclude con due preferiti: Tommaso e Jessica Morlacchi. La gag dell’eliminato è ancora quella preferita dal conduttore Alfonso Signorini che cerca ancora di mettere nel sacco i concorrenti ma non ci riesce. A tenere banco sono inoltre le imitazioni di Pamela Petrarolo ma anche la bellissima storia di Luca Calvani, che ha raccontato dell’amore per la sua mamma, scomparsa da molti anni. Immancabile Jessica Morlacchi, che ha accolto Clayton Norcross in un’insolita Big Bear, mentre Shaila Gatta è più indecisa che mai.

Pamela Petrarolo imitatrice, voto: 8

La sua simpatia è trascinante. Pamela Petrarolo, componente del trio Non è la Rai insieme a Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, si sta godendo questa bella esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello e non manca di mostrare il suo talento nascosto come imitatrice. Ne ha davvero per tutti, ma la più divertente è certamente quella che dedica all’attore de Il Segreto Iago Garcia.

Il volto di Olmo Mesia è attento alla forma fisica e anche all’interno del programma sta continuando a seguire il suo digiuno intermittente, spiegando di non poter prendere niente entro un certo orario se non l’acqua. L’interpretazione di Pamela Petrarolo è praticamente perfetta e a sorriderne è perfino il diretto interessato che si è rivisto nella parodia della reginetta di Non è la Rai.

Il dolore di Luca Calvani ci salva, voto: 10

È bello, è simpatico, è brillante. Ed è capace di grandi sentimenti. Il Grande Fratello ha voluto raccontarci un lato inedito di Luca Calvani, che per la prima volta ha parlato del dolore per la perdita dei suoi genitori e in particolare di sua madre, che sente sempre vicina. Il suo dolore non è ancora risolto, perché lo sente ancora forte e dentro di sé, e ora che avverte il tempo assottigliarsi ha voluto riversare l’amore che ha avuto dai suoi genitori in quello per sua figlia.

È ancora figlio, Luca, quando racconta di aver indossato l’abito scuro e di averla vista piccola, ormai avvolta in un silenzio che lui non ha potuto afferrare. Il loro legame va di certo ben oltre i confini della vita, come ha confermato anche Cesara Buonamici: “Queste sono le madri, vince sempre l’amore e il sostegno che ti danno”, ha detto l’opinionista del Grande Fratello tra le lacrime, in un modo in cui non l’avevamo mai vista.

Shaila Gatta ape regina, voto: 5

Velina, ballerina e ottima giocatrice: Shaila Gatta è una delle figure centrali di questo Grande Fratello appena iniziato e già sta attirando su di sé tutta l’attenzione dei ragazzi della Casa. Da Lorenzo Spolverato ad Javier, pare che non sappia davvero chi scegliere. Come se trovare l’amore fosse un obbligo contrattuale e invece non lo è per niente. Un racconto noioso perché inverosimile per queste prime battute del reality, che invece dovrebbe concentrarsi sulle storie dei protagonisti che ancora non si sono messi a nudo davanti al pubblico.

E dire che Shaila di materiale ne avrebbe: vanta infatti una carriera di tutto rispetto come ballerina in televisione, e non solo sul bancone di Striscia La Notizia, ma di lei non sappiamo praticamente niente. “Ci vorrebbe più pudore e più rispetto”, dice Beatrice Luzzi, che non condivide il suo atteggiamento da seduttrice seriale e contesta questa libertà così spinta in avanti nei confronti degli altri inquilini della Casa che, poveri loro, devono controllare i loro impulsi.

Jessica Morlacchi come Bridget Jones, voto: 6

È simpatica, intelligente ma non riesce a liberarsi dell’etichetta che le è stata affibbiata all’inizio del programma. Jessica Morlacchi deve fare la parte della sfortunata in amore, della carina che non viene scelta da nessuno, ma il gioco langue. È stata lei la protagonista dell’ingresso in Casa di Clayton Norcross, il Thorne Forrester della prima ora, ma la fatica che emerge è quella più evidente: non riesce a essere pienamente se stessa.

Alfonso Signorini non l’aiuta di certo, dato che sbaglia perfino il nome della famiglia di stilisti protagonista di Beautiful, che non sono i Norcross ma i Forrester. “Se ti dicessi che Thorne è lì nello chalet di Big Bear solo per te?”, dice il conduttore, che introduce l’ultimo ingresso di quest’edizione con tanto di farfallino e Morlacchi in abito mega scintillante. Il momento è incomprensibile, Clayton Norcross parla in italiano ai livelli di Sting e infine entra nella Casa accompagnato dalla sigla di Beautiful. Se aggiungiamo Luca Calvani che gli svela di essere stato a sciare in Alta Badia, allora di peggio c’è solo l’horror vacui.

La saggezza di Enzo Paolo Turchi, voto: 8

Certamente è uno dei concorrenti più apprezzati di quest’edizione del Grande Fratello, ma il suo carattere era già noto a tutti. Enzo Paolo Turchi è abituato a lavorare con i giovani, a spronarli a guardare sempre avanti e non arrendersi. Il suo pensiero corre sempre alla sua famiglia, alla moglie Carmen e alla figlia Maria che ama moltissimo, ma all’interno della Casa ha dimostrato di sentirsi perfettamente a suo agio, in particolare in serata in cui riesce a dare il meglio di se stesso.

Non una grande novità, per un personaggio come lui, abituato alla telecamera e alle dinamiche dei reality. Sembra che in quest’occasione stia però concedendo uno spazio più ampio a se stesso, a quello che ha da dire Enzo Paolo Turchi. Non il marito di Carmen Russo, non il papà di Maria, non il ballerino di Raffaella Carrà: semplicemente Enzo Paolo, con tutti i suoi pregi e le sue contraddizioni.

Il momento gossip, voto: 7

Sono ancora loro le protagoniste: Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. In tre, formano un gruppo di implacabili. E, come un anno fa era stato per Fiordaliso e Ciro Petrone, sono le informatrici ufficiali di Alfonso Signorini. Sono convinte che Shaila Gatta, alla fine, si deciderà a scegliere Javier mentre Helena Prestes sarebbe interessata a Lorenzo Spolverato. Si divertono, non ci sono dubbi, ma cosa succederà quando da un solo concorrente diventeranno tre? Il Grande Fratello non perdona praticamente mai: è solo questione di tempo. E di strategia, che non guasta mai.