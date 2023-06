“GialappaShow”, Francesca Fagnani intervista San Francesco a “Berve”: irresistibile

Terzo divertentissimo appuntamento con il programma GialappaShow, in onda ogni domenica alle 21.30 su TV8 e Sky Uno. La Gialappa’s Band (ora rimasta con due soli componenti, Marco Santin e Giorgio Gherarducci) è tornata in tv con un programma che ricorda il fortunato formato di Mai Dire…, con la conduzione brillante del Mago Forest.

Tra le novità di GialappaShow la new entry Valentina Barbieri nei panni di Francesca Fagnani, che con la sua intervista a San Francesco d’Assisi ha divertito il pubblico, con un finale a sorpresa tutto da ridere.

GialappaShow, la “finta” Francesca Fagnani si scontra con San Francesco d’Assisi

Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s hanno deciso di tornare alla origini, con un programma leggero e divertente che riprende il format di successo di Mai Dire…, con la conduzione del mago Forest e gli attori comici che hanno fatto la storia del programma. Ci sono le imitazioni di Ubaldo Pantani, il duo ormai rodato composto da Simona Garbarino e Marcello Cesena, ovvero Madre e Jean Claude di Sensualità a Corte, senza dimenticare le new entry, come Valentina Barbieri, nei panni di Francesca Fagnani.

Nella terza puntata – condotta per l’occasione dal Mago Forest in coppia con Cristina Chiabotto – la giornalista si approccia a intervistare un ospite definito come “mitomane”, perché ha preso lo stesso nome del Papa. Si apre così l’intervista di Berve, la parodia della celebre trasmissione Belve condotta dalla giornalista e imitata da Valentina Barbieri. Mentre San Francesco d’Assisi prova a definirsi lupo (anzi, fratello lupo per la precisione), la conduttrice lo incalza, accusandolo di prendere il reddito di cittadinanza.

Quella che doveva essere un’intervista si trasforma ben presto in uno scontro senza esclusioni di colpi: il Santo perde la pazienza, dicendo alla conduttrice che anche lei è un animale anche se “bisogna capire a che specie appartiene”. Il finale a sorpresa poi è tutto da ridere!

Chi è Valentina Barbieri, la Francesca Fagnani del nuovo show della Gialappa’s Band

Si chiama Valentina Barbieri la comica che presta il volto a Francesca Fagnani, la celebre giornalista Rai al timone di Belve, che ha anche partecipato in qualità di co conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

La comica e imitatrice, classe 1995, deve la sua fama soprattutto ai video delle sue imitazioni di personaggi famosi su Instagram e TikTok, dove ha superato i 400 mila follower. La giovane è diventata famosa grazie all’imitazione di Chiara Ferragni, che i seguaci non hanno esitato a definire una vera e propria goccia d’acqua.

ma tra i suoi personaggi di maggior successo ci sono anche Benedetta Rossi, Giorgia Meloni, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni, Giulia De Lellis e Francesca Cipriani, ai quali si è aggiunta Francesca Fagnani.

Barbieri è approdata in tv lo scorso anno, lavorando allo show comico di Mediaset Infinity Isola Party, e nel frattempo si è concentrata su un’altra sfida: insieme al fidanzato Thomas Basilico, anche lui imitatore, ha dato vita alla parodia di una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano, quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.