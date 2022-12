“GF Vip”, Cecilia Rodriguez svela chi è davvero Antonino Spinalbese

Chiacchierato, conteso e spesso al centro delle dinamiche innescate all’interno del GF Vip. Antonino Spinalbese è entrato nella Casa come ex di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto la piccola Luna Marì, ma si sta affermando per il suo carattere e per il suo continuo tira e molla con le inquiline del loft di Cinecittà. A parlare di lui, per la prima volta dopo molto tempo, è stata Cecilia Rodriguez. La sorella minore della showgirl argentina è intervenuta a Casa Chi con il suo futuro marito Ignazio Moser, rivelando qualcosa di più sulla sua personalità.

GF Vip, cos’ha detto Cecilia Rodriguez su Spinalbese

“Per come lo abbiamo conosciuto noi, posso dire che è un grandissimo stratega”, parole che non lasciano dubbi, quelle di Cecilia Rodriguez, che si è sbilanciata su Antonino Spinalbese rivelando qualcosa di più su di lui e sul suo modo di affrontare la sua avventura all’interno del reality.

“Lo sa fare bene, è molto difficile entrare in una personaggio e portarlo avanti”, ha poi spiegato, trovando il totale appoggio del suo fidanzato Ignazio Moser: “Quello che dice Chechu è abbastanza indiscutibile. Ormai lui è un professionista dei reality, ogni volta che entra sistema quello che ha sbagliato prima. Questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello”.

Il percorso di Spinalbese al GF Vip

Nessuno avrebbe scommesso molto su di lui, eppure, dal momento in cui ha varcato la soglia della Casa del GF Vip, Antonino Spinalbese è stato capace di far parlare di sé. Dapprima per la controversa relazione d’amicizia con Ginevra Laborghini, poi squalificata per le tremende parole spese verso Marco Bellavia, poi la passione con Giaele e quindi quella con Oriana Marzoli.

È stato perfino al centro delle incomprensioni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i Donnalisi, chiamandosene fuori e lasciando che si chiarissero da soli (dopo aver fatto germogliare il seme della discordia).

Con Oriana Marzoli non è di certo andata meglio, soprattutto dopo l’ingresso di Ginevra Lamborghini che – a detta di molti – avrebbe risvegliato in lui antiche passioni. I due si sono incontrati in giardino, per pochi minuti, ed è stata proprio lei a spingerlo a provare a ritrovare se stesso.

Il rapporto con Belen Rodriguez

Della sua ex, ha sempre parlato pochissimo. Se facciamo eccezione per le poche volte in cui ha raccontato i momenti iniziali della loro relazione, Antonino Spinalbese si è più concentrato sull’amore che prova per sua figlia e di come sia cambiata la sua vita dopo la nascita della bambina.

Per Belen, ha sempre speso parole di profondo rispetto. L’amore tra loro è finito da tempo e subito dopo la nascita di Luna. Lui, sta ancora cercando la donna che possa stargli a fianco mentre lei ha ritrovato l’amore di Stefano De Martino, dal quale ha avuto il suo primogenito Santiago.

Nonostante si astata di breve durata, la loro storia è stata segnata da un grande dolore. Hanno infatti perso il primo bambino che aspettavano, prima che Belen rimanesse incinta di Luna, la figlia che hanno fortemente voluto dopo il dramma dell’aborto spontaneo.