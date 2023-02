Jude Law di nuovo papà: chi sono le mamme dei suoi 7 figli

Fonte: ANSA Iris, la bellissima figlia di Jude Law diventa testimonial di Dior

Nel corso della sua vita, l’ugandese Musa Hasahya, 67 anni, ha avuto dodici mogli, 102 figli e ben 568 nipoti. Ha ancora diciassette anni di tempo, Jude Law, per battere il record del prolifico signore africano. E, di questo passo, potrebbe riuscirci.

Alla soglia dei 50 anni, il sex symbol di Hollywood è diventato padre per la settima volta. Il neonato è il secondo figlio nato dall’attuale moglie dell’attore, la psicologa inglese Philippa Coan. La notizia (non confermata dai diretti interessati) è stata rivelata dal The Sun.

Jude Law di nuovo papà, in aeroporto con due passeggini

Lo scorso gennaio, la foto del neocinquantenne Jude Law in quel di Los Angeles in compagnia di un neonato aveva fatto il giro del mondo. La stampa internazionale aveva definito il bebé come il più piccolo di casa Law, ma pare fosse un errore. Appena un paio di giorni fa, l’inglese The Sun ha infatti scritto che: “Jude Law è diventato ancora una volta papà, ha avuto un secondo figlio con la moglie Philippa Coan”. La prova sarebbero le immagini esclusive che ritraggono la coppia all’aeroporto di Heathrow, a Londra, con non uno ma bensì due passeggini.

La famiglia si è, dunque, ulteriormente allargata. O, per lo meno, così si dice. Perché una conferma, da parte di Law, non c’è stata e, probabilmente, non ci sarà. Dopo essere stato per anni al centro del mirino del gossip, l’interprete di Alfie ha scelto di vivere una vita ben al riparo dai riflettori.

7 figli per 4 mogli: la grande famiglia di Jude Law

Il bell’attore britannico ci tiene a non sprecare i propri fortunatissimi geni, e la schiera di eredi è folta. I primi figli sono abbastanza grandi da poter, tra non molto, rendere Jude Law un giovane nonno. Il delfino Rafferty ha compiuto 26 anni, 22 sono gli anni della secondogenita Iris, 20 quelli della sorella Rudy. I tre ragazzi sono frutto del matrimonio con l’attrice Sadie Frost, la prima moglie di Law, con lui dal 1997 al 2003 (3 figli in 6 anni, buon ritmo).

Fonte: IPA

Il matrimonio con Sadie Frost finì, anche, a causa dell’arrivo di Sienna Miller, compagna di set di cui Law si innamorò perdutamente durante le riprese del film cult Alfie. Quella con Miller è la più nota tra le relazioni dell’attore, ma anche l’unica senza eredi. Seppur Sienna Miller si ricorderà bene del Jude Law papà: fu proprio con la baby-sitter che la tradì, ponendo fine, nel 2009, al loro amore da film.

Per riprendersi dalla rottura con Sienna Miller, il playboy britannico ebbe una breve ma intensa relazione con la modella Samantha Burke (che dichiarò di essere vergine prima dell’incontro con Law), da cui nacque Sophia, oggi 13 enne. Qualche tempo dopo, arrivò Ada, 7 anni, nata dalla cantante Catherine Harding: relazione terminata ancor prima del termine della gravidanza.

Tempi andati, oggi Jude Law ha messo la testa a posto, dice. “Stavolta è una cosa seria, è intenzionato a non rovinare tutto” hanno dichiarato amici intimi ai tabloid inglesi. Jude Law e la psicologa Philippa Coan, di 14 anni più giovane, stanno insieme dal 2016 e sono sposati dal 2019. Un bel record per l’attore che ha spezzato il cuore di mezza Inghilterra.